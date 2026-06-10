विदर्भात मॉन्सून कधी पोहोचणार? पुढील ५ दिवस वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा, ४ जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट

नागपूर, ता. ९ : नैऋत्य मोसमी वारे अर्थात मॉन्सूनने यावेळी अपेक्षेपेक्षा लवकर अंदमानात धडक दिली. मात्र, त्यानंतर वाटचाल मंदावल्याने केरळमध्ये चार दिवस उशिरा आगमन झाले. एकूणच प्रगती लक्षात घेता विदर्भातही १४ जूननंतरच मॉन्सूनच्या आगमनाची शक्यता आहे..मॉन्सूनचे यंदा अंदमान व निकोबार बेटावर अगदी दणक्यात आणि वेळेआधी झाल्याने केरळमध्ये २६ मेपर्यंत दाखल होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. दुर्दैवाने अल-निनोच्या प्रभावामुळे अनुकूल वातावरण न मिळाल्याने मॉन्सूनचा पुढील प्रवास मंदावला. परिणामतः निर्धारित तारखेच्या तब्बल नऊ दिवस उशिरा केरळमध्ये आगमन झाले. गोवा व महाराष्ट्राच्या तळकोकणातही दाखल झाला. परंतु, मधल्या काळात मॉन्सूनच्या प्रगतीत बाधा निर्माण झाल्याने वेगही मंदावला. .Mumbai Monsoon: मान्सून कोकणात, पण मुंबईत कधी? पुढील 4-5 दिवस कसं असेल हवामान? बाहेर पडण्याआधी चेक करा.हवामान विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मॉन्सूनचा प्रवास पुन्हा वेगाने सुरू झाला असून, येत्या एक-दोन दिवसांत महाराष्ट्रातील आणखी काही भागांसह कर्नाटक, तेलंगणा व आंध्रप्रदेशमध्ये प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. अशीच प्रगती पुढेही कायम राहिल्यास मॉन्सून जूनच्या दुसऱ्या आठवड्याअखेरीस विदर्भात दाखल होण्याची दाट शक्यता आहे..दहा वर्षांत चारवेळा लवकरआगमन मॉन्सूनचा गेल्या दहा वर्षांचा इतिहास बघितल्यास विदर्भात फक्त चारच वेळा मॉन्सून विदर्भात निर्धारित तारखेच्या आधी आलेला आहे. २०१८ मध्ये ८ जूनला, २०२० मध्ये १३ जूनला, २०२१ मध्ये ९ जून आणि गतवर्षी २०२५ मध्ये २८ मे रोजीच मॉन्सून धडकला होता. विदर्भात मॉन्सूनच्या आगमनाची सर्वसाधारण तारीख १५ जून आहे..१० ते १४ जूनदरम्यान मॉन्सूनपूर्व दणकासध्या विदर्भात मॉन्सूनपूर्व पावसासाठी अनुकूल वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक हवामान विभागानेही १० ते १४ जूनदरम्यान यलो व ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. विशेषतः ऑरेंज अलर्ट असलेल्या अकोला, अमरावती, भंडारा व बुलडाणा या चार जिल्ह्यांमध्ये वादळी तडाखा बसण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.