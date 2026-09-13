जिची तेरावी केली, तिचीच वर्षभरानं घरवापसी; सोशल मीडियावरील व्हिडिओने आई जिवंत सापडली

वर्षभर शोधूनही आईचा ठावठिकाणा लागत नाही... अखेर ती आता या जगात नाही, असे मनाला समजावून कुटुंबीयांनी तिची तेरावी केली. कपडे खड्ड्यात ठेवून प्रचलित परंपरेनुसार समाधी बांधली आणि गावजेवणही दिले. मात्र, नियतीने या कुटुंबासाठी वेगळीच कहाणी लिहून ठेवली होती. वर्षभरानंतर सोशल मीडियावर आलेल्या एका व्हिडिओने मृत समजलेल्या आईच्या जिवंत असल्याची बातमी दिली आणि कुटुंबीयांच्या डोळ्यांतील अश्रू दुःखाचे न राहता आनंदाचे झाले..ही हृदयस्पर्शी घटना नागभीड तालुक्यातील तळोधी बा. येथून समोर आली आहे. दस्सो मुक्का कांदो असे या ६० वर्षीय आदिवासी महिलेचे नाव आहे. दस्सो मुक्का कांदो यांचे मूळ गाव गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील मोहुर्ली हे छत्तीसगड सीमेवरील नक्षलग्रस्त गाव आहे. गावात अवघी २० ते २५ कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. मानसिक स्थिती ठीक नसल्याने दस्सो अचानक घरातून निघून गेल्या होत्या. त्यानंतर कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध घेण्यासाठी अनेक ठिकाणी धाव घेतली. दिवस गेले, महिने उलटले; मात्र दस्सो यांचा काहीच पत्ता लागला नाही..Premium|Mother's Struggle : घटस्फोट, संघर्ष आणि लेकीसाठी जगलेली आई; एका रणरागिणीची प्रेरणादायी कथा.शोध घेऊनही त्या सापडत नसल्याने अखेर कुटुंबीयांची आशा मावळली. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी दस्सो यांचे निधन झाल्याचे गृहीत धरून तेरावी केली. प्रचलित परंपरेनुसार त्यांच्या कपड्यांना खड्ड्यात ठेवून समाधी बांधण्यात आली. गावजेवणही देण्यात आले. आई आता पुन्हा कधीच दिसणार नाही, या कटू वास्तवाशी कुटुंबीयांनी मन घट्ट करून जुळवून घेतले. दरम्यान, सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी रस्त्याच्या कडेला डोमाजी आधार फाऊंडेशन, नांदेड (तळोधी), ता. नागभीड यांच्या पथकाला एक महिला आढळून आली. ती महिला म्हणजेच दस्सो मुक्का कांदो होत्या..फाऊंडेशनच्या पथकाने त्यांना नांदेड येथील छत्रपती शिवाजी महाराज आश्रमात दाखल केले. त्यांच्या रेस्क्यूचा व्हिडिओ आश्रमाकडून सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आला. नियतीने जणू या कुटुंबापर्यंत पोहोचण्याचा मार्गच या व्हिडिओच्या माध्यमातून तयार केला होता. दस्सो यांचा भाचा सोशल मीडियावरील हा व्हिडिओ पाहत असताना त्याला त्या महिलेच्या चेहऱ्यात ओळखीची छबी दिसली. बारकाईने पाहिल्यानंतर वर्षभरापासून बेपत्ता असलेली आपली आत्या जिवंत असल्याची खात्री पटली. यानंतर त्याने या घटनेची माहिती कुटुंबीयांना दिली. ज्या आईसाठी तेरवी झाली होती, जिच्या नावाने समाधी बांधली होती, ती आई जिवंत आहे, ही बातमी कुटुंबीयांसाठी एखाद्या चमत्कारापेक्षा कमी नव्हती..Premium|Mystery Phone Call : रहस्यमय फोन कॉलने देसाई आजोबांची उडवली झोप.यानंतर फाऊंडेशनच्या पथकाने दस्सो मुक्का कांदो यांना सुखरूप मोहुर्ली गावात पोहोचविले. वर्षभरानंतर दस्सो गावात परतल्याचे समजताच गावकऱ्यांनाही मोठा आनंद झाला. मुला-मुलींना त्यांची आई पुन्हा मिळाली, तर पतीला पत्नी पुन्हा भेटली. वर्षभर मृत समजून जिची आठवण काढली, तिच्यासमोरच आता कुटुंब उभे होते. या अनपेक्षित पुनर्भेटीचा क्षण पाहताना उपस्थितांच्याही डोळ्यांत अश्रू तरळले. जिची तेरवी झाली, जिची समाधी बांधली गेली, तीच आई वर्षभरानंतर जिवंतपणे घरी परतली, या घटनेने एका कुटुंबाला केवळ त्यांची व्यक्तीच परत मिळाली नाही, तर संपलेली आशाही पुन्हा जिवंत झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.