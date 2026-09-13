विदर्भ

जिची तेरावी केली, तिचीच वर्षभरानं घरवापसी; सोशल मीडियावरील व्हिडिओने आई जिवंत सापडली

Mother Found Alive After Last Rites : वर्षभरानंतर सोशल मीडियावर आलेल्या एका व्हिडिओने मृत समजलेल्या आईच्या जिवंत असल्याची बातमी दिली आणि कुटुंबीयांच्या डोळ्यांतील अश्रू दुःखाचे न राहता आनंदाचे झाले.
Mother Found Alive After Last Rites

Mother Found Alive After Last Rites

esakal

Shubham Banubakode
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वर्षभर शोधूनही आईचा ठावठिकाणा लागत नाही... अखेर ती आता या जगात नाही, असे मनाला समजावून कुटुंबीयांनी तिची तेरावी केली. कपडे खड्ड्यात ठेवून प्रचलित परंपरेनुसार समाधी बांधली आणि गावजेवणही दिले. मात्र, नियतीने या कुटुंबासाठी वेगळीच कहाणी लिहून ठेवली होती. वर्षभरानंतर सोशल मीडियावर आलेल्या एका व्हिडिओने मृत समजलेल्या आईच्या जिवंत असल्याची बातमी दिली आणि कुटुंबीयांच्या डोळ्यांतील अश्रू दुःखाचे न राहता आनंदाचे झाले.

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Chandrapur
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