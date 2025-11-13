Buldhana News : सिंदखेड राजा येथे धावत्या ट्रकला आग ; जीवितहानी टळली!

सिंदखेड राजा : ट्रक मध्ये असलेली सोयाबीन माल थोडक्यात बचावला आहे.अहिल्यानगर जाणारा ट्रक क्रमांक एम एच १५1एफव्ही २५२७ हा जालना रोडवर असलेल्या जिजाऊ सृष्टी येथून जात असताना केबिन मधून अचानक धूर निघू लागला चालकाच्या लक्षात न आल्यामुळे ट्रक पुढे चालू राहिला परंतु काही वेळातच आग लागल्याचे लक्षात येतात ट्रक चालक रवींद्र बनकर यांनी तात्काळ ट्रक रस्त्याच्या बाजूला थांबून बाहेर उडी घेतली चालकाने तात्काळ पोलीस विभाग व अग्निशामक दलाशी संपर्क साधला सिंदखेड राजा पोलीस,समृद्धी महामार्ग नियंत्रण कक्ष,नगरपरिषद अग्निशामक दल काही वेळेतच घटनास्थळी दाखल झाले..Nashik Crime : भाजप नेत्याच्या समर्थकावर खंडणीचा दुसरा गुन्हा; 'श्रमिक सेना' पदाधिकारी भगवंत पाठक फरारी.त्यावेळी ट्रकची केबिन पूर्णपणे जळत होती.अग्निशामक दलाने शर्तीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यामध्ये आणली सदर सोयाबीनचा माल मेहकर येथील व्यापाऱ्याचा असून अहिल्यानगर येथे सोयाबीन केली जात होती.ठाणेदार आशिष इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक बालाजी सानप, पोलीस कर्मचारी विकास राऊत,फायरमॅन विजय जाधव,आसाराम हरकळ, भगवान मापारी यांनी आग विजवण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.