MSRTC Bus Fire : खंडाळा घाटात धावत्या एसटीला भीषण आग; चालक-वाहकाच्या प्रसंगावधानाने ५० प्रवासी थोडक्यात बचावले

पुसद : वाशिम-पुसद मार्गावरील खंडाळा घाटात मंगळवारी ता. १४ रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास धावत्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसला अचानक भीषण आग लागल्याने काही काळ एकच खळबळ उडाली. चालक आणि वाहक यांनी दाखविलेल्या प्रसंगावधानामुळे बसमधील सुमारे ५० प्रवाशांना वेळेत सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आल्याने मोठी जीवितहानी टळली. मात्र काही क्षणांतच बसने रौद्ररूप धारण करत संपूर्ण बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली..वाशिम डेपोची एमएच-१४ बीटी-४५५८ क्रमांकाची बस वाशिमहून पुसदकडे प्रवाशांना घेऊन येत होती. खंडाळा घाट परिसरात बस पोहोचताच चालकाच्या निदर्शनास स्टेअरिंगजवळून धूर निघत असल्याचे आले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून चालकाने तत्काळ बस रस्त्याच्या कडेला थांबवली. त्यानंतर चालक व वाहक यांनी क्षणाचाही विलंब न करता सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे खाली उतरविले..प्रवासी बाहेर पडताच काही क्षणांत बसने पेट घेतला. आगीने एवढे भीषण रूप धारण केले की, काही मिनिटांतच संपूर्ण बस ज्वाळांच्या विळख्यात सापडली. घटनास्थळी उपस्थित नागरिक आणि रस्त्याने ये-जा करणाऱ्या वाहनचालकांनी हा थरार उघड्या डोळ्यांनी पाहिला..घटनेची माहिती मिळताच पोलिस, अग्निशमन दल तसेच एसटी महामंडळाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाने आग आटोक्यात आणली; मात्र तोपर्यंत बस पूर्णपणे जळून खाक झाली होती..या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याने सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. प्राथमिक माहितीनुसार तांत्रिक बिघाडामुळे आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत असला, तरी नेमके कारण तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे. चालक व वाहक यांच्या समयसूचकतेमुळे मोठा अनर्थ टळल्याने प्रवाशांनी त्यांच्या धाडसाचे आणि कर्तव्यदक्षतेचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.