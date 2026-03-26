Chandrapur Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात महिला ठार; सावरला जंगलातील घटना, परिसरातील नागरिकांत भीती

नागभीड/तळोधी : सरपणासाठी जंगलात गेलेल्या एका महिलेवर वाघाने हल्ला करून ठार केले. प्रमिला अरुण वाडगुरे (वय ४६ रा. तळोधी बाळापूर चिटणीसपुरा) असे मृत महिलेचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २५) सकाळी नऊ वाजताच्या सुमारास घडली. या घटनेने परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रमिला वाडगुरे या नेहमीप्रमाणे गावातीलच पाच ते सहा महिलांसोबत तळोधी वनपरिक्षेत्रातील सावरला जंगलात सकाळीच काड्या गोळा करण्यासाठी गेल्या होत्या.सर्व महिलांनी काड्या जमा केल्या.त्यानंतर त्या घरी जाण्यास निघाल्या..याचदरम्यान सावरला तलावाजवळ दबा धरून बसलेल्या वाघाने प्रमिला वाडगुरे यांच्यावर हल्ला केला.त्यांना काही अंतरावर फरफटत नेत ठार केले. या घटनेने घाबरलेल्या अन्य महिलांनी गावाकडे धाव घेतली. त्यांनी या घटनेची माहिती गावकऱ्यांना दिली.गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.वनविभागालाही या घटनेची माहिती देण्यात आली..वनविभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला.या परिसरात वाघाचा वावर लक्षात घेता वनविभागाने सध्या गस्त वाढविली आहे.जंगलात एकट्याने जाणे टाळावे, गटानेच प्रवेश करावा, आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी असे आवाहन वनविभागाने केले आहे..घटना घडलेल्या परिसरात वनविभागाने ट्रॅप कॅमेरे लावले आहे.या भागात गस्त वाढविण्यात आली आहे.- अरुण कन्नमवार, वनपरिक्षेत्राधिकारी तळोधी.