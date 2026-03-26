विदर्भ

Chandrapur Tiger Attack: वाघाच्या हल्ल्यात महिला ठार; सावरला जंगलातील घटना, परिसरातील नागरिकांत भीती

Fatal Tiger Attack in Talodhi Forest: नागभीड/तळोधी परिसरात प्रमिला अरुण वाडगुरे (वय ४६) या महिलेवर जंगलात वाघाने हल्ला करून ठार केले. वनविभागाने घटनास्थळी पंचनामा करून सुरक्षा गस्त वाढविली आहे, आणि गटात जाऊन जंगलात जाण्याचे आवाहन केले आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागभीड/तळोधी : सरपणासाठी जंगलात गेलेल्या एका महिलेवर वाघाने हल्ला करून ठार केले. प्रमिला अरुण वाडगुरे (वय ४६ रा. तळोधी बाळापूर चिटणीसपुरा) असे मृत महिलेचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २५) सकाळी नऊ वाजताच्या सुमारास घडली. या घटनेने परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

