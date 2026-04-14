लग्नाच्या २४ तासातच विवाहितेचा मृत्यू, लग्नघरात पसरली शोककळा; काय घडलं?

नागभीड : कपडे वाळू टाकण्यासाठी गेलेल्या एका विवाहितेचा विजेच्या धक्क्याने दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता. १३) टी-पाईंट परिसरात घडली. या घटनेने लग्नकार्य सुरू असलेल्या घरात एकच शोककळा पसरली आहे. मृत महिलेचे नाव स्नेहा विशाल वरभे (वय ३८, रा. भद्रावती) असे असून त्या मूळच्या भद्रावती येथील रहिवासी होत्या..मिळालेल्या माहितीनुसार, येथील बाबूराव कायरकार यांची मुलगी स्नेहा वरभे या आपल्या भावाच्या लग्नानिमित्त नागभीड येथे आल्या होत्या. १२ एप्रिल रोजी मोठ्या उत्साहात विवाह सोहळा पार पडला होता. घरात आनंदाचे वातावरण असताना सोमवारी (ता. १३) सायंकाळी स्वागत समारंभाची तयारी सुरू होती. पाहुण्यांची मोठी गर्दी असल्याने स्नेहा या घरातील कामात सर्वांना मदत करत होत्या..दरम्यान, अंगणात खाली पडलेले कपडे वाळत टाकण्यासाठी त्या बाहेर गेल्या. यावेळी ओल्या कपड्यांमुळे किंवा विद्युत प्रवाह असलेल्या तारेला स्पर्श झाल्याने त्यांना अचानक जोरदार विजेचा धक्का बसला. त्या क्षणातच खाली कोसळल्या. घरातील सदस्यांनी तातडीने त्यांना जवळच्या खासगी दवाखान्यात दाखल केले. मात्र प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी त्यांना त्वरित सरकारी रुग्णालयात हलविण्याचा सल्ला दिला..त्यानुसार त्यांना ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले. या अनपेक्षित घटनेमुळे लग्नाच्या आनंदावर विरजण पडले असून परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी घटनेची नोंद घेत पुढील तपास सुरू केला आहे.