Nagpur News: नागपुरात डीजे ‘सायलेंट’! ३ नोव्हेंबरपर्यंतचे आदेश; दहीहांडी, पोळा, गणेशोत्सव, नवरात्र आणि धम्मचक्रप्रवर्तन दिनीही राहणार बंद

नागपूर: पुण्यातील गणेशोत्सवातील डीजेच्या दणदणाटाने ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असतानाच नागपूर पोलिसांनी त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. गुरुवारी (ता.३) रात्रीपासून १ नोव्हेंबरपर्यंत शहरात डीजे, डीजे लावलेली वाहने, बीमलाईट, आणि लेझर बीमलाईटच्या वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आगामी सण-उत्सवांमध्ये ‘आवाजाची ताकद’ दाखविण्याऐवजी सर्वच मंडळांना नियमांचे पालन करावे लागणार आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.गेल्या काही दिवसांत पुण्यातील गणेशोत्सवातील डीजेच्या प्रचंड आवाजाची चर्चा राज्यभर झाली. डेसिबलची मर्यादा ओलांडणारा आवाज, कानठळ्या बसविणारे साउंड सिस्टिम आणि त्यासोबत लेझर लाईटचा भडिमार यामुळे उत्सव आणि ध्वनीप्रदूषण यातील सीमारेषाच पुसली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर नागपुरात पोलिसांनी उत्सवांपूर्वीच प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलले आहे. विशेष म्हणजे, केवळ डीजेच्या आवाजावर बंदी न घालता डीजे वाहने रस्त्यावर आणण्यासही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे मिरवणूक किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली डीजेचा दणदणाट करण्यास आयोजकांना आळा बसणार आहे. त्याचप्रमाणे डिम लाईट आणि लेझर लाईटवरही बंदी असल्याने मिरवणुकांमध्ये होणारा प्रकाशाचा भडिमारही थांबणार आहे..ज्येष्ठ, रुग्ण, लहान मुलांना त्रासकर्णकर्कश आवाजाचा परिणाम केवळ कानांवर होत नाही. रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा त्रास होतो. लेझर लाईटमुळे वाहनचालकांच्या दृष्टीवर परिणाम होऊन अपघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे उत्सव साजरा करण्याचा अधिकार महत्त्वाचा असला तरी इतरांच्या शांततेचा आणि सुरक्षिततेचा अधिकारही तितकाच महत्त्वाचा आहे..उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईबंदीच्या कालावधीत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांवर, आयोजकांवर तसेच डीजेचालकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुण्याच्या डीजेच्या दणदणाटातून धडा घेत नागपूरने यंदा उत्सवांपूर्वीच ‘आवाजावर ब्रेक’ लावला आहे..पोलिस विरुद्ध राजकीय पक्षआगामी काळात गोकुळाष्टमी, दहीहंडी, पोळा, तान्हापोळा, ताजुद्दीनबाबा छब्बीस, श्रीगणेशोत्सवातील आगमन-विसर्जन मिरवणुका, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन तसेच दुर्गोत्सवातील आगमन-विसर्जन मिरवणुका होणार आहेत. या काळात विविध प्रकारच्या साउंडसिस्टिम आणि मॉडिफाइड साउंडसिस्टिम वाहनांच्या वापरावरून मंडळांचे पदाधिकारी, आयोजक, संघटना, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि पोलिस प्रशासन यांच्यात वाद होऊन तणाव निर्माण होऊन त्यातून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.यावर आहे बंदीडॉल्बी साऊंड,प्लाझमा साऊंड,प्रेशर मिडसिस्टीममॉडीफाईड साऊंडसिस्टीम वाहनेबिमलाईट, लेझर बिमलाईट..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.