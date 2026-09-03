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Nagpur News: नागपुरात डीजे ‘सायलेंट’! ३ नोव्हेंबरपर्यंतचे आदेश; दहीहांडी, पोळा, गणेशोत्सव, नवरात्र आणि धम्मचक्रप्रवर्तन दिनीही राहणार बंद

Nagpur DJ Ban Until November 3 During Major Festivals: पुण्यातील डीजे दणदणाटाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर पोलिसांचा मोठा निर्णय; १ नोव्हेंबरपर्यंत डीजे, साउंडसिस्टिम, बीमलाईट व लेझरवर बंदी, सर्व सण-उत्सव शांततेत साजरे करण्याचे आवाहन
Nagpur DJ Silent Until November 3 Police Ban Loud Sound During Ganeshotsav Navratri Pola Dahi Handi And Major Festivals

Nagpur DJ Silent Until November 3 Police Ban Loud Sound During Ganeshotsav Navratri Pola Dahi Handi And Major Festivals

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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: पुण्यातील गणेशोत्सवातील डीजेच्या दणदणाटाने ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असतानाच नागपूर पोलिसांनी त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. गुरुवारी (ता.३) रात्रीपासून १ नोव्हेंबरपर्यंत शहरात डीजे, डीजे लावलेली वाहने, बीमलाईट, आणि लेझर बीमलाईटच्या वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आगामी सण-उत्सवांमध्ये ‘आवाजाची ताकद’ दाखविण्याऐवजी सर्वच मंडळांना नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.

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