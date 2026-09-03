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Nagpur Ironman: सातासमुद्रापार तिरंगा फडकवला! नागपूरच्या किसलय राय यांनी १४ तास २५ मिनिटांत पूर्ण केली आयर्नमॅन स्पर्धा, १५०० स्पर्धकांमध्ये नागपूरचा झेंडा

Nagpur Athlete Kislay Rai Completes Ironman In England In 14 Hours: लीड्स येथे आयर्नमॅन स्पर्धा १४ तास २५ मिनिटांत पूर्ण; १८३ किमी सायकलिंग, ४२.२ किमी रनिंग व ३.८ किमी स्वीमिंगमधून किसलय राय यांची दमदार कामगिरी
Kislay Rai From Nagpur Completes Ironman Leeds In 14 Hours 25 Minutes After Cycling Running And Swimming Challenge

Kislay Rai From Nagpur Completes Ironman Leeds In 14 Hours 25 Minutes After Cycling Running And Swimming Challenge

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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : नागपूरचे रहिवासी किसलय राय यांनी विविध अडचणी व आव्हानांचा सामना करत इंग्लंडमधील लीड्स येथे आयोजित आयर्नमॅन स्पर्धा यशस्वीरीत्या पूर्ण करून सातासमुद्रापार तिरंगा फडकविला आहे.

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