Nagpur Ironman: सातासमुद्रापार तिरंगा फडकवला! नागपूरच्या किसलय राय यांनी १४ तास २५ मिनिटांत पूर्ण केली आयर्नमॅन स्पर्धा, १५०० स्पर्धकांमध्ये नागपूरचा झेंडा

नागपूर : नागपूरचे रहिवासी किसलय राय यांनी विविध अडचणी व आव्हानांचा सामना करत इंग्लंडमधील लीड्स येथे आयोजित आयर्नमॅन स्पर्धा यशस्वीरीत्या पूर्ण करून सातासमुद्रापार तिरंगा फडकविला आहे. .Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.१६ ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत सहभागी स्पर्धकांना १८३ किलोमीटर सायकलिंग, ४२.२ किलोमीटर रनिंग आणि ३.८ किलोमीटर स्वीमिंग पूर्ण करायचे होते. स्पर्धा जास्तीतजास्त १७ तासांत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. .किसलय यांनी हे तिन्ही इव्हेंट्स १४ तास २५ मिनिटांत पूर्ण केले. त्यांनी १८३ किलोमीटर सायकलिंग ८ तास २० मिनिटांत, तर ४२.२ किलोमीटर रनिंग ६ तास १० मिनिटांत पूर्ण केले. स्पर्धेत तीन भारतीयांसह दहा देशांतील सुमारे १५०० स्पर्धकांनी सहभाग घेतला. अनेक स्पर्धकांना ही स्पर्धा पूर्ण करता आली नाही..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.किसलयसह अन्य एका भारतीयाने स्पर्धा यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. विविध क्रीडा उपक्रमांमध्ये सातत्याने सहभाग घेतल्याचा अनुभव या स्पर्धेच्या वेळी उपयोगी पडल्याची भावना त्यांनी यावेळी बोलून दाखविली. किसलय यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नागपुरात आयोजित मॉईल टायगरमॅन स्पर्धाही यशस्वीरीत्या पूर्ण केली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.