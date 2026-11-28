नागपूरची ओळख असलेल्या प्रसिद्ध संत्राबर्फीच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर बाब समोर आली आहे. संत्राबर्फीमध्ये आरोग्यासाठी घातक ठरू शकणाऱ्या कृत्रिम रंगाचा वापर केल्याचं अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) प्रयोगशाळेतील तपासणीत उघड झालं आहे. यानंतर प्रशासनाने संबंधित उत्पादक कंपनीवर कारवाई केली आहे. अन्नपूर्णा फूड प्रॉडक्ट्स या कंपनीचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागपूरची संत्राबर्फी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात नागपूरच्या संत्राबर्फीला मोठी मागणी असते. अधिवेशनासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून नागपुरात येणारे लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते आणि नागरिक आवर्जून ही बर्फी खरेदी करतात. अधिवेशन संपल्यानंतर अनेकजण आपल्या नातेवाइकांसाठी आणि मित्रपरिवारासाठी संत्राबर्फी घेऊन जातात. त्यामुळे या काळात तिच्या विक्रीतही वाढ होते..Nagpur High Court : भांडेवाडी डम्पिंग यार्डच्या स्थलांतरासाठी पर्यायी जागा शोधा ,उच्च न्यायालयाचे प्रशासनाला आदेश; अवैज्ञानिक विल्हेवाट, पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची गंभीर दखल.दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासनाने जुलै महिन्यात संत्राबर्फी तयार करणाऱ्या संबंधित कंपनीच्या कारखान्यावर छापा टाकला होता. यावेळी अधिकाऱ्यांनी बर्फीचे नमुने गोळा करून तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले होते. या नमुन्यांचा अहवाल काही दिवसांपूर्वी प्रशासनाला प्राप्त झाला. त्यात संत्राबर्फी तयार करताना कृत्रिम रंग वापरल्याचं स्पष्ट झालं..या अहवालानंतर प्रशासनाने शुक्रवारी (२७ नोव्हेंबर) संबंधित कंपनीविरोधात कारवाई केली. अन्नपूर्णा फूड प्रॉडक्ट्सचा परवाना निलंबित करण्यात आला. विशेष म्हणजे, केवळ संत्राबर्फी उत्पादक कंपनीवरच नाही, तर शहरातील आणखी दोन आस्थापनांवरही प्रशासनाने कारवाई केली आहे..Nagpur News: पुण्याच्या धर्तीवर नागपुरातही अवैध होर्डिंगवर कारवाई करा ,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,अधिवेशनापूर्वी जनजागृतीच्या दिल्या सूचना.नागपुरातील टेका नाका परिसरातील तौफीक हॉटेल आणि मे. हकीमजी फूड अँड स्पायसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन आस्थापनांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. या दोन्ही फर्मचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. नागपूरच्या संत्राबर्फीला राज्यभरातून पसंती मिळते. मात्र, तिच्या गुणवत्तेबाबत समोर आलेल्या या प्रकारामुळे ग्राहकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.