विदर्भ

Nagpur Rain: नागपूरकरांनो, पावसाचा जोर ओसरणार; सोमवारनंतर कोणताही अलर्ट नाही, एल-निनोमुळे यंदा पावसाचे बदलले चित्र

Nagpur Rain To Ease After Monday No Weather Alert: विदर्भात एल-निनोचा प्रभाव वाढला; बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबामुळे नागपूरसह पूर्व विदर्भातच पावसाचे प्रमाण जास्त, तापमानात सहा अंशांनी घसरण
Vidarbha Rain Update Nagpur To Get Relief After Monday No Weather Alert As El Nino Alters Rainfall Pattern

Vidarbha Rain Update Nagpur To Get Relief After Monday No Weather Alert As El Nino Alters Rainfall Pattern

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर : शनिवारी मुसळधार पावसाने दमदार हजेरी लावल्यानंतर रविवारी सकाळीही शहरात एक-दीड तास संततधार पाऊस बरसला. मात्र दुपारनंतर अचानक पावसाने उसंत घेतल्याने नागपूरकरांचा काहीसा हिरमोड झाला. सोमवारनंतर हवामान विभागाचा कोणताही अलर्ट नसल्यामुळे पावसाचा जोर आता कमी होणार आहे.

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