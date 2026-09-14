Nagpur Rain: नागपूरकरांनो, पावसाचा जोर ओसरणार; सोमवारनंतर कोणताही अलर्ट नाही, एल-निनोमुळे यंदा पावसाचे बदलले चित्र

नागपूर : शनिवारी मुसळधार पावसाने दमदार हजेरी लावल्यानंतर रविवारी सकाळीही शहरात एक-दीड तास संततधार पाऊस बरसला. मात्र दुपारनंतर अचानक पावसाने उसंत घेतल्याने नागपूरकरांचा काहीसा हिरमोड झाला. सोमवारनंतर हवामान विभागाचा कोणताही अलर्ट नसल्यामुळे पावसाचा जोर आता कमी होणार आहे. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे विदर्भात मागील दोन-तीन दिवसांपासून पावसाळी वातावरण आहे. द्रोणीय स्थितीच्या प्रभावामुळे नागपूरसह बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये कुठे हलका, तर कुठे जोरदार पाऊस बरसला. शहरात लागोपाठ तिसऱ्या दिवशी वरुणराजाने हजेरी लावली. .सकाळी आठनंतर सुरू झालेला रिमझिम पाऊस कमी-अधिक प्रमाणात दुपारी बारापर्यंत सुरू होता. त्यानंतर ढगांची दाटी असूनही दिवसभर पावसाचा थेंबही पडला नाही. ढगाळ वातावरणामुळे नागपूरच्या तापमानात सहा अंशांची घसरण होऊन पारा २७.८ अंशांवर आला. दरम्यान, विदर्भातील ब्रह्मपुरी (५३ मिमी), वर्धा (४२ मिमी), गोंदिया (३३ मिमी), गडचिरोली (२९ मिमी) तर चंद्रपूर, वाशीम, यवतमाळ येथेही चांगला पाऊस झाल्याचे वृत्त आहे. उशिरा का होईना आलेल्या पावसामुळे शेतमालाला नवसंजीवनी मिळाल्याने बळीराजाही सुखावला आहे..ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.\rपूर्व विदर्भातच सर्वाधिक एल-निनोच्या प्रभावामुळे नैऋत्य वारे अरबी समुद्रातून विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्राकडे येत नसल्याचे चित्र यावेळी पहिल्यांदाच पाहायला मिळत आहे. बंगालच्या खाडीतील चक्रीवादळी स्थितीमुळे विदर्भात पाऊस पडतो आहे. मात्र पूर्व विदर्भातच पावसाचे अधिक प्रमाण आहे. असे चित्र प्रथमच दिसून येत असल्याची माहिती, हवामान अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.