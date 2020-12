विद्यार्थ्यांनो, पदव्युत्तर प्रवेशाला मिळणार नाही मुदतवाढ

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर पदवी प्रवेश प्रक्रियेत शनिवारी १९ हजार १३१ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. पदव्युत्तर प्रवेशाला मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असून ९ हजार ११६ विद्यार्थ्यांनी अर्ज जमा केलेले आहेत. हेही वाचा - पोलिसांनो, तैनातीबाबत होणार 'क्रॉसचेकींग'; उपस्थित नसल्यास होणार कारवाई प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीमध्ये ८ अभ्यासक्रमांचे प्रवेश होणार असून यात एम.एसस्सी.च्या १६ विषयांचा समावेश आहे. याशिवाय एम.कॉम., एम.कॉम. प्रोफेशनल, एलएलएम, एसीटी, अशा अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे विद्यापीठाचे विभाग आणि संलग्नित महाविद्यालयात एम.कॉमच्या ३ हजार २०८ , एमएस.स्सी.च्या ४ हजार ९८३, तर एमए अभ्यासक्रमाच्या १० हजार ८६५ जागांचा समावेश आहे. याशिवाय एमएस.स्सी. फॉरेन्सिक सायन्स आणि एम. लिब. यासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या २४० जागा आहेत. शनिवार प्रवेश नोंदणीचा शेवटचा दिवस होता. यादिवशी ३ हजार ३६८ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. त्यापैकी १ हजार ७९ विद्यार्थ्यांचे अर्जाची कागदपत्रे तपासण्यात आलीत. एकूण ३ हजार ४९८ अर्जांची तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. तात्पुरती गुणवत्ता यादी १६ डिसेंबरला प्रकाशित केली जाणार आहे. हेही वाचा - बापरे! पाच लाखांच्या पुस्तकांची खरेदी २५ लाखांत, समाजकल्याणकडून परस्पर मंजुरी अभ्यासक्रम जागा अर्ज निश्चिती एम.एसस्सी ४,९८६ २०१९ एम.कॉम ३,२०८ १,२२० एम.कॉम (प्रोफेशनल) ३१९ १८८ एमसीएम १३५ ३३ एमएस.स्सी (कॉस्मेटिक) ३९ १३ एम. हॉस्पिटॅलिटी १५ २ एमआयआरपीएम १३ २ एलएलएम २२८ ७१ एमएस.स्सी (फॉरेन्सिक) ४५ १७

