Nagpur Vidhan Bhavan Project: नागपूर विधानभवनाचे रूपडे पालटणार; १,००० कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, दोन्ही सभागृह येणार एकाच छताखाली

नागपूर : उपराजधानीतील विधानभवनाची नवी इमारत लवकरच आकारास येत आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार २०२८ चे हिवाळी अधिवेशन या नव्या देखण्या वास्तूत होईल, अशी अपेक्षा आहे..विधिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा मंत्रिमंडळ समितीने ११ मार्च रोजी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या मंजुरीवर शिक्कामोर्तब केले. ही नवी इमारत विदर्भाच्या वैभवात भर घालणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, सध्या वेगवेगळ्या इमारतींमध्ये भरणारी विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे आता एकाच छताखाली येतील. प्रसिद्ध वास्तुविशारद हफीज कॉन्ट्रॅक्टर यांनी या भव्य वास्तूचे प्राथमिक डिझाईन तयार केले आहे..कशी असेल इमारतीची व्यवस्था?सध्याच्या ऐतिहासिक इमारतीला धक्का न लावता ही ५० मीटर उंचीची देखणी इमारत साकारली जाणार आहे. नव्या रचनेनुसार, इमारतीच्या खालच्या भागात विस्तीर्ण विधानसभा कक्ष असेल, तर अगदी त्याच्या वरच्या मजल्यावर विधान परिषदेचे सभागृह आणि सेंट्रल हॉलची निर्मिती केली जाईल. याच मुख्य इमारतीमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांसाठी अत्याधुनिक दालने असतील. संविधान चौकासमोरील मोकळ्या जागेत ही इमारत उभी राहणार आहे..सर्व सचिव, अधिकारी एकाच छताखालीअधिवेशनादरम्यान विविध विभागांचे सचिव आणि आयएएस अधिकाऱ्यांना नागभवन, हैदराबाद हाऊस किंवा इतर वेगवेगळ्या ठिकाणी बसावे लागते. या विखुरलेल्या प्रशासनाला एकत्र आणण्यासाठी याच परिसरात एक सात माळ्यांची प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येत आहे. सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी एकाच छताखाली आल्यामुळे फाईल्सची हालचाल आणि निर्णय प्रक्रियेला गती मिळणार आहे..भुयारी मार्ग साकारणारविधानभवनाच्या विस्तारीकरणासाठी शासकीय मुद्रणालयाची (सरकारी प्रेस) जागा उपलब्ध झाली आहे. मुख्य परिसर आणि नवीन इमारतीला जोडण्यासाठी एक सुसज्ज भुयारी (अंडरग्राउंड) मार्ग तयार केला जाणार आहे. यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ये-जा सोपी होईल..भव्य पार्किंगअधिवेशनादरम्यान निर्माण होणारी वाहनांची कोंडी आणि पार्किंगची समस्या लक्षात घेऊन नव्या आराखड्यात २५० हून अधिक चारचाकी आणि शेकडो दुचाकी वाहनांच्या पार्किंगची सोय केली जाणार आहे. या प्रकल्पाची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे (एमएसआयडीसी) सोपवण्यात आली आहे. सध्या निविदा प्रक्रियेची तयारी युद्धपातळीवर सुरू आहे. प्रत्यक्ष बांधकामाची तारीख लवकरच जाहीर होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..ठळक वैशिष्ट्येअधिकाऱ्यांसाठी दोन इमारतीविधानसभा आणि परिषदेची ५० मिटर उंच इमारतपहिल्या टप्प्यात ६६१ कोटींचे बांधकामदुसऱ्या टप्प्यात ३३९ कोटींचे बांधकामसात माळ्यांची प्रशासकीय इमारत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.