नागपूर

Fake ITC Scam Nagpur: अकरा कोटींच्या बनावट आयटीसी घोटाळ्याचा पर्दाफाश

Nagpur News: अकरा कोटी रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट घोटाळ्याचा नागपुरात पर्दाफाश. जीएसटी विभागाच्या अँटी-इव्हेझन शाखेने उघडकीस आणली मोठी फसवणूक; आरोपी न्यायालयीन कोठडीत.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाच्या अँटी-इव्हेझन शाखेने तब्बल ११ कोटी १ लाख रुपयांच्या बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट फसवणुकीचा पर्दाफाश केला आहे.

Nagpur
police
scam
Fraud Crime
Police Inquiry
ITC

