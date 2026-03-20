Naxal Surrender News: गडचिरोली सुरक्षा दलांसमोर ११ वरिष्ठ माओवाद्यांची शरणागती; सुरक्षा यंत्रणा ठरतेय यशस्वी, आता उरले केवळ सहा!

गडचिरोली: माओवादी संपुष्टात आणण्यात सुरक्षा यंत्रणा यशस्वी ठरत असून गुरुवारी (ता. १९) डिव्हीसीएम, एरिया कमिटी सचिव, पीपीसीएम, कमांडर, एसीएम पदावरील वरिष्ठ माओवाद्यांसह इतर सहा अश्या एकूण ११ माओवाद्यांनी पोलिस व सीआरपीएफपुढे शरणागती पत्करली आहे..Equestrian Statue: बीबीदारफळमध्ये मध्यरात्रीच उभारला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा; हटविण्यास ग्रामस्थांचा विरोध.शासनाने त्यांच्यावर एकत्रितपणे एकूण ६८ लाख रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले होते. विशेष म्हणजे पोलिस व सीआरपीएफच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे सन २०२५ पासून आतापर्यंत एकूण १२३ माओवाद्यांनी शरणागती पत्करली आहे..जिल्ह्यातील माओवाद आता जवळजवळ संपुष्टात आला असून, कधीकाळी गडचिरोली जिल्ह्यातील १० उपविभागात सक्रिय असणारी माओवादी चळवळ आता फक्त भामरागड उपविभागाच्या सीमावर्ती भागातच कैद झालेली आहे. यासोबतच शासनाने सन २००५ पासून जाहीर केलेल्या शरणागती योजनेमुळे तसेच हिंसाचाराच्या जीवनाला कंटाळून वरिष्ठ माओवाद्यांसह अनेक जहाल माओवाद्यांनी आजपर्यंत पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली आहे. त्याचबरोबर शरणागती पत्करलेल्या माओवाद्यांचे पोलिस दलाने पुनर्वसन घडवून आणल्यामुळे आजपर्यंत एकूण ७९४ माओवाद्यांनी गडचिरोली पोलिस दलासमोर शरणागती पत्करली आहे. .गुरुवारी सोनी ऊर्फ बाली वत्ते मट्टामी (डिव्हीसीएम- कुतुल दलम) (वय ४५ , रा. बालेवाडा, ता. कोहकामेटा, जि. नारायणपूर, छत्तीसगड), बुदरी ऊर्फ रामबत्ती आयतू मट्टामी (एरीया कमिटी सचिव – इंद्रावती एरीया कमिटी) ( वय ४०, रा. बोडगा, ता. व जि. बीजापूर, छत्तीसगड), सुखलाल बोळगा कोक्सा (कमांडर - पश्चिम ब्युरो सप्लाय टीम) ( वय ३१ , रा. काकुर, ता. कोहकामेट्टा, जि. नारायणपूर छत्तीसगड), शांती ऊर्फ सोमरी गंगा तेलामी (पीपीसीएम - पश्चिम ब्युरो सप्लाय टीम) ( वय २८ ), रा. नागाराम, ता. कोंटा, जि. सुकमा, छत्तीसगड), यमुनक्का ऊर्फ रुखमाक्का पोट्टी पेंदाम (एसीएम – भामरागड दलम) ( वय ६० ), रा. गुड्डीगुडम (पोस्टे राजाराम खां), ता. अहेरी, जि. गडचिरोली, गणेश उलगे कोवासी (सदस्य – कंपनी क्र. १०), वय २१ , रा. हिक्केर (पोस्टे गर्देवाडा), ता. एटापल्ली, जि. गडचिरोली, मिनको ऊर्फ जमनी काया मट्टामी (सदस्य – कंपनी क्र. १०), वय २२, रा. मुस्पर्शी (पोस्टे बांधे), ता. पखांजूर, जि. कांकेर (छत्तीसगड), धनु दसरु वेळंजे (सदस्य – कंपनी क्र. १०), वय ३८, रा. ताडगाव, ता. भामरागड, जि. गडचिरोली, सुनिता ऊर्फ वंगे वत्ते होयाम (सदस्य - सँड्रा दलम), वय २५, रा. वेलगंड्रा (पोस्टे परसेगड), ता. व जि. बीजापूर (छत्तीसगड), रमेश पांडू मडावी (सदस्य – मोबाईल पोलीटीकल स्कुल), वय २८, रा. गोगागुडा, ता. व जि. सुकमा (छत्तीसगड), किशोर सुक्रैय्या वासम (मिलिशीया कमांडर - सँड्रा दलम), वय ३३, रा. सँड्रा (पोस्टे परसेगड), ता. भोपालपट्टनम्, जि. बिजापूर (छत्तीसगड) यांनी गडचिरोली पोलिस दल व सीआरपीएफ समोर शरणागती पत्करली आहे..राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...आता उरले केवळ सहामहाराष्ट्र-छत्तीसगड राज्याच्या सीमावर्ती भागात भामरागड परिसरात आता माओवाद्यांची कंपनी क्र. १० अखेरच्या घटका मोजत आहे. आता केवळ सहा माओवादी उरले असून यातील १ भामरागड परिसरात, तर उर्वरित ५ छत्तीसगड राज्यात आहेत. त्यांचा शोध सुरू असून ते शरण येऊन मुख्य प्रवाहात सामील झाले तर स्वागतच करू अन्यथा त्यांना बंदुकीने टिपावे लागेल. हे उर्वरित सहा माओवादी लवकरच शरण येतील, अशी माहिती पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी दिली.