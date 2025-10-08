नागपूर

माेठी बातमी! 'नागपूर उपराजधानीत महिनाभरात २१ मृत्यू'; मध्यप्रदेशातील कफ सिरपमुळे १५ बळी खासगी रुग्णालयात दगावला चिमुकला..

Child Dies in Private Hospital: नागपुरात मेडिकल, एम्स तसेच विविध खासगी रुग्णालयात कफ सिरप प्राशन केलेल्या मृतांमध्ये १८ महिन्यांच्या मुलीसह तर १६ वर्षीय मुलांचा समावेश आहे. छिंदवाडा येथून पहिला रुग्ण १ सप्टेंबरला नागपुरात आला होता. यानंतर रुग्णांची संख्या वाढत गेली.
Authorities investigating deaths linked to contaminated cough syrup and hospital incidents in Nagpur and Madhya Pradesh.

Authorities investigating deaths linked to contaminated cough syrup and hospital incidents in Nagpur and Madhya Pradesh.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : उपराजधानीतील मेडिकल, एम्स, इतर खासगी रुग्णालयांमध्ये मध्यप्रदेशातील कफ सिरप प्रकरणातील १५ तर संशियत मेंदूज्वरामुळे ६ अशा एकूण २१ मुलांचा मृत्यू झाला आहे. अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. मंगळवारी खासगी रुग्णालयात ८ वर्षांच्या वेदांश पवार याचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
Nagpur
Hospital
death
district
child health
hospital treatment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com