MBBS नंतर व्हायचं होतं MD मेडिसीन, पण २६ वर्षीय डॉक्टरनं संपवलं आयुष्य; नागपुरात खळबळ, काय घडलं?

MBBS Doctor Found Dead In Nagpur: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेडिकल) नेत्ररोग विभागाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील निवासी डॉक्टरने सोमवारी सकाळी शहरातील एका हॉटेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. प्रवेशानंतर २७ जानेवारीला तो मेडिकलमध्ये पहिल्यांदा आला होता. या घटेनेमुळे वैद्यकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..बुलढाणा (चिखली) येथील रहिवासी ऋत्विक सागर ठाकूर (वय २६) असे मृतक निवासी डॉक्टरचे नाव आहे. मुंबईतील सेठ जी.एस. मेडिकल कॉलेज व के.ई.एम. रुग्णालयातून एमबीबीएस पूर्ण केले होते. वडील डॉ. सागर ठाकूर व आई दोघेही डॉक्टर आहेत. तर बहीण मेडिकलमध्ये एमबीबीएसला आहे. ऋत्विकला नागपूर मेडिकलच्या नेत्ररोग विभागात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश मिळाला होता. २७ जानेवारी २०२६ रोजी कॉलेजमध्ये रुजू झाले होते. विभागप्रमुख डॉ. दिलीप उमरे यांच्या युनिटमध्ये ऋत्विक कार्यरत होते..ट्रेकिंगला जाते सांगून लोणावळ्याला गेली; मुंबईत LLB करणाऱ्या २० वर्षीय तरुणीचा ४०० फूट खोल दरीत आढळला मृतदेह.सध्या ऋत्विक गणेशपेठ मध्यवर्ती बसस्थानकाजवळील एका खासगी हॉटेलमध्ये राहत होते. सोमवारी कॉलेजला न आल्याने डॉ. कुमरे यांनी ऋत्विकचे वडील डॉ. सागर यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधला. वडिलांना मुलाशी वारंवार फोन करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर हॉटेल व्यवस्थापनाशी संपर्क साधला. कर्मचाऱ्यांनी प्रतिसाद न मिळाल्याने पोलिसांना कळविले..पोलिसांनी दार तोडून खोलीत प्रवेश केला असता ऋत्विकने गळफास घेतल्याचे आढळले. त्याला एमडी मेडिसिनमध्ये प्रवेश घ्यायचा होता. मात्र जागा उपलब्ध न झाल्याने त्याला नेत्ररोग विषयात प्रवेश घ्यावा लागला, यामुळे तो तणावात होता, अशी चर्चा विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे..सहकारी विद्यार्थी शवविच्छेदन विभागासमोरऋत्विकचा मृतदेह मेडिकलमध्ये शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. मात्र पोलिसांकडून पंचनामा रात्री उशिरापर्यंत झाला नाही. यामुळे मेडिकलमधील विविध विभागातील सर्व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शोकाकुल विद्यार्थी शवविच्छेदन विभागासमोर प्रतीक्षा करीत होते. या विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्याक तसेच प्राध्यापक पोलिसांच्या प्रतीक्षेत होते. रात्री १०.३० वाजता शवविच्छेदन झाले..