नागपूर : वयाची साठी ओलांडल्यानंतर ज्येष्ठ दांपत्यांना मुलांचा आधार असतो. घराच्या ओसरीवर नातवंडांचा सहवास मिळतो. मात्र हे दांपत्य या साऱ्या प्रेमाला पारखे झाले. या दोघांचेही दररोजच्या जगण्याचे वास्तव पूर्णतः वेगळे आहे. मुले असूनही या ज्येष्ठ दांपत्याला मागील वीस वर्षांपासून आयुष्याचा प्रवास एका जुन्या तीनचाकी रिक्षावर सुरू ठेवावा लागला आहे. एकमेकांच्या साथीने ऊन वारा पाऊस झेलत, मिळेल त्या माधुकरीवर जगत आहेत. त्या दांपत्याचे नाव रहीम भाई आणि पत्नी अनसना. त्यांना भेटायचे असेल, संवाद साधायचा असेल तर कोण्यातरी चौकात त्यांचा रिक्षा उभा दिसते. एखाद्या सिनेमाला शोभणारी ही कथा असली, तरी रहीम भाई आणि अनसना यांच्या रस्त्यावरच्या आयुष्यात डोकावून बघितल्यास पती-पत्नीच्या नात्यातील घट्ट असलेली वीण दिसते. त्यांची एकमेकांसाठी जबाबदारीची आणि कर्तव्याची जाणीव त्यांचे जगणे सांगते..पायाने अधू असल्याने पत्नीला पायावर उभे राहता येत नाही, मात्र रहीम भाई आपल्या पत्नीला कोणताही गम न करता दोन्ही हाताचा आधार देत रिक्षातून खाली उतरवतात. व्हीलचेअर खाली उतरवून ठेवतात. पुन्हा रिक्षात बसवतात, त्यासाठी रिक्षावरच कायमस्वरूपी व्हीलचेअर ठेवलेली दिसते. पत्नीला त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घेत दिवसभर रिक्षातून पत्नीला शहरातील धंतोली, गोरक्षण, जनता चौक अशा विविध निवडक भागात माधुकरी मागत ते दिसतात.मिळाले तर पोटभर जेवण होते, नाहीतर उपाशीपोटी दिवस सरतो. घर, आसरा असा स्थिर संसार नाही. तीन चाकीवरच त्यांचा उरला सुरलेला संसार लोकांनी हातावर ठेवलेल्या मदतीवर सुरू राहणार आहे..समाजासमोर प्रश्नचिन्ह...जीवनातील या कठोर संघर्षाला न जुमानता, पती-पत्नीचे एकमेकांवरील प्रेम व नात्यातील ओलच आजूबाजूच्या लोकांना भावते. वयाच्या उत्तरार्धातही दुर्दैवी स्थिती असली तरी त्यांचा रहीम भाई आणि अनसना यांचा परस्परांवरील विश्वास आणि साथ यामुळेच ते आयुष्याचे ओझे हलके करीत आहेत. रहीम भाई व अनसना यांच्या आयुष्याची दुखःने माखलेली कथा समाजासमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याशिवाय राहात नाही, हे मात्र निश्चित..सात जन्मोका साथ है...पांढऱ्या लांब दाढीतील अन् अंगात बनियन घालून गुडघ्यापर्यंत गुंडाळलेल्या लुंगीवर राकट दिसणारे रहीम भाई मनातून मात्र मऊ आहेत. या दोघांचेही जीवन कठीण असले तरी दोघेही एकमेकांचा आधार बनून जगत आहेत. अनसनाची दिव्यांगत्वामुळे होणारी सर्व छोटीमोठी कामे करणारे रहीम भाई पत्नीच्या सेवेत समाधान शोधतात. लेकरांना विसरले मात्र पत्नीच्या चेहऱ्यावर हसू पाहूनच जगण्याची ताकद मिळते, असे सांगत सात जन्मोका साथ है, निभानाच पडेगा... असे मिस्कीलपणे बोलून जातात..