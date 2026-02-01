Nagpur Crime News : नागपूरमध्ये दिवसाढवळ्या घरफोडी; नऊ वर्षीय मुलाला बांधून एक लाख चार हजारांची चोरी

नागपूर : शहरात घरफोड्यांच्या सुळसुळाट वाढला आहे. कपिलनगर येथील समतानगर परिसरात शनिवारी (ता.३१) दिवसाढवळ्या दोन चोरट्यांनी घरात प्रवेश करीत टीव्ही बघणाऱ्या नऊ वर्षीय मुलाला बांधून ठेवत, घरफोडी केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. याप्रकाराने परिसरातील नागरिक चांगलेच दहशतीत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, कमलेश रामाजी मासूरकर (वय ३४, रा. समतानगर) हे बांधकाम ठेकेदार आहेत. त्यांना दक्ष (वय ९), रोहण (वय १४ ) आणि सौम्या (वय ९) अशी तीन मुले आहेत. दक्ष आणि सौम्या चौथीत तर रोहण नववीत शिकतो. शनिवारी सकाळची शाळा असल्याने ती संपल्यावर दक्ष आणि सौम्या हे दोघेही साडेअकरा वाजताच्या सुमारास घरी आले. मोठा भाऊ रोहण हा शाळेत जाण्यासाठी निघाला. त्यांनी जेवण केल्यावर सौम्या ही बाहेर खेळायला गेली. यावेळी दक्ष घरात टीव्ही बघत होता. .दुपारी दोन वाजताच्या सुमारास मागच्या दारातून प्लास्टिक शिट व कुलूप तोडून दोन लुटारू चेहऱ्यावर काळा मास्क लावून घरात शिरले. त्यांना हॉलमध्ये दक्ष टीव्ही बघताना आढळला. त्यांनी दक्षचे हातपाय बांधले. तसेच तो आरडाओरड करेल म्हणून टायने त्याचे तोंडही बांधले. यानंतर त्यांनी दक्षला बेडरूममध्ये नेऊन ते लॉक केले. त्यानंतर दुसऱ्या बेडरुमचा लॉक तोडून आत प्रवेश करीत कपाटात ठेवलेले १ लाख चार हजार रुपये रोख चोरून पसार झाले. काही वेळात सौम्या खेळून घरात आली. तिला टीव्ही सुरू दिसली, मात्र, दक्ष आढळ आला नाही..Chhatrapati Sambhajinagar Crime : सांत्वनाला आलेल्या मैत्रिणीने लांबविली ५० हजारांची रोकड.त्यामुळे त्याला आवाज देत, घरात त्याचा शोध घेऊ लागली. तेव्हा एक बेडरूम लॉक असल्याचे आढळताच, तो उघडून बघितले असता, तिला दक्ष बेडवर हातपाय आणि तोडाला टाय बांधलेल्या अवस्थेत आढळून आला. तिने तत्काळ त्याला मोकळे केले आणि ही बाब शेजारच्यांना सांगितली. शेजारच्यांनी ही माहिती कमलेश यांना दिली. कमलेश यांनी तत्काळ घर गाठले. यावेळी त्यांनी कपिलनगर पोलिसांकडे तक्रार नोंदविली. दरम्यान पोलिस उपनिरीक्षक योगेश मालते यांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला..घरफोड्याची दहशत वाढलीशहरात घरफोड्याचे प्रमाण सातत्याने वाढले आहे. घरी कुणी नसल्यावर चोरटे घरावर डल्ला मारत असल्याचे चित्र दिसत असताना, आता दिवसाढवळ्या घरात शिरून चोरट्यांकडून घरातील मुद्देमाल लुटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे घरफोड्यांची नागरिकांमध्ये दहशत वाढली असल्याचे चित्र शहरात दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.