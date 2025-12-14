नागपूर

Raju Shetti: शक्तीपीठ महामार्ग रेटण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा अटापिटा: राजू शेट्टींचा आरोप; टेंडरसाठी बड्या कंपन्यांकडून घेतला ॲडव्हान्स ?

Maharashtra infrastructure project: शक्तीपीठ महामार्गासाठी मुख्यमंत्र्यांचा मार्ग बदलण्याचा खेळ, शेतकरी-जनतेचा तीव्र विरोध कायम
Raju Shetty
Raju Shettyesakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नागपूर : शक्तीपीठ महामार्गाचे टेंडर देण्याच्या अटीवर बड्या कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांकडून निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात ॲडव्हान्स घेतल्यामुळे, शेतकरी व जनतेचा तीव्र विरोध असूनही महामार्ग रेटण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दररोज मार्ग बदलत असल्याचा सणसणीत आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

Loading content, please wait...
Raju Shetti
Nagpur
Maharashtra Politics
Tender
CM Devendra Fadnavis
Shaktipeeth Highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com