Raju Shetti: शक्तीपीठ महामार्ग रेटण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा अटापिटा: राजू शेट्टींचा आरोप; टेंडरसाठी बड्या कंपन्यांकडून घेतला ॲडव्हान्स ?

नागपूर : शक्तीपीठ महामार्गाचे टेंडर देण्याच्या अटीवर बड्या कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांकडून निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात ॲडव्हान्स घेतल्यामुळे, शेतकरी व जनतेचा तीव्र विरोध असूनही महामार्ग रेटण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दररोज मार्ग बदलत असल्याचा सणसणीत आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केला आहे..नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील मार्ग बदलण्यात येईल; मात्र राज्यात शक्तीपीठ महामार्ग होणारच, अशी माहिती विधानसभा सभागृहात दिली. मात्र राज्यभर या महामार्गाला कडाडून विरोध होत असून अनेक जिल्ह्यांत शेतकरी व ग्रामस्थांनी भूसंपादनासाठीची मोजणी होऊ दिलेली नाही, असे शेट्टी यांनी सांगितले..रत्नागिरी ते नागपूर असा राष्ट्रीय महामार्ग अस्तित्वात असताना त्याला समांतर शक्तीपीठ महामार्ग उभारणे म्हणजे राज्यावर सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज लादण्यासारखे आहे. सध्या अस्तित्वातील महामार्गावर दैनंदिन ३० टक्केही टोलवसुली होत नसल्याने तो तोट्यात चालला आहे. अशा परिस्थितीत नवीन महामार्ग झाल्यास दोन्ही रस्ते कर्जाच्या खाईत जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली..लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांसाठी शक्तीपीठ महामार्गाचे टेंडर देण्याच्या अटीवर बड्या कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात ॲडव्हान्स घेतल्याचा संशय असून, त्यामुळेच शेतकरी व जनतेचा विरोध असतानाही महामार्ग पुढे रेटण्याचा अटापिटा सुरू असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. राज्यभर विरोध वाढल्याने मुख्यमंत्री दिशाहीन झाले असल्याचेही ते म्हणाले..निवडणुकांसाठी निधी देणाऱ्या ठेकेदारांना अन्य मार्गाने पैसे किंवा ठेके देण्यासाठी सध्या राज्याच्या तिजोरीत पैसा उपलब्ध नाही. त्यामुळे एकतर वेगवेगळे मार्ग दाखवून ठेकेदारांची दिशाभूल केली जात आहे किंवा जनतेच्या माथी अनावश्यक १ लाख कोटींचे कर्ज काढून त्यातून ५० हजार कोटींचा गैरव्यवहार करण्याचा कट रचण्यात आला आहे, असा गंभीर आरोप करत हा कट यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशाराही राजू शेट्टी यांनी दिला..