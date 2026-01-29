Ajit Pawar: अमरावतीला दिली एकाच वेळी २३ सिंचन प्रकल्पांची भेट; सिंचन अनुशेष निर्मूलनात अजितदादांचा धाडसी निर्णय!

-कृष्णा लोखंडेअमरावती: सिंचनाच्या क्षेत्रात सर्वाधिक मागास अमरावती विभागातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी अजितदादा पवार यांचा बहुमोल वाटा आहे. अनुशेष निर्मूलनासाठी प्रा. बी. टी. देशमुख, नितीन गडकरी, डॉ. सुनील देशमुख, ही नेतेमंडळी लढा देत असताना अजित पवार शांतपणे मार्ग शोधत होते. त्यासाठी जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांशी त्यांची चर्चा होत असे व रोध-अवरोध झुगारत एकाच झटक्यात त्यांनी अमरावतीच्या २३ सिंचन प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवण्याची किमया करून दाखवली. त्यांच्या या धाडसाने अमरावती जिल्ह्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यात मोठी मदत झाली आहे..अन् मुख्यमंत्री म्हणाले, दादा घाबरू नका... काही होत नाही; काळ्याकुट्ट ढगात गेले होते अजितदादांचे हेलिकाॅप्टर, देवेंद्र फडणवीस होते सोबत!.अजित पवारांचे अमरावतीसोबत अतिशय घट्ट नाते होते. आमदार संजय खोडके व सुलभा खोडके त्यांचे कौटुंबिक सदस्य राहिले आहेत. राजकारणात काम करताना डावा-उजवा, असा भेद न करता त्यांनी विकासाभिमुख राजकारणाला अधिक महत्त्व दिल्याचे त्यांचे विरोधकही सांगतात. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी जिल्हा विकासनिधी वाढवून देत विकास योजनांना बळकटी दिली..सिंचनाच्या अनुशेषाची लढाई २००७ च्या कालावधीत चांगलीच पेटली होती. राज्यात अमरावती जिल्ह्याचा सिंचनाचा अनुशेष महत्तम पातळीवर होता. अजित पवार त्यावेळी जलसंपदा मंत्री होते. अनुशेष निर्मूलनाच्या लढाईत त्यांनी प्रकल्पांच्या सर्वेक्षण, प्रशासकीय मंजुरी देण्यासोबतच निधीची व्यवस्था करण्यासाठी दिलेली साथ अतुलनीय मानावी अशीच आहे. २३ सिंचन प्रकल्पांसाठी निधीची व्यवस्था करणे हे कठीण काम त्यांनी त्यावेळी केल्याने जिल्ह्याचा सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यात मोठी मदत झाली, असा अनुभव तत्कालीन राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी सांगितला. त्यानंतर जिल्ह्यात कोणताच नवीन प्रकल्प आलेला नाही..मे २००८मध्ये हा २३ सिंचन प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम कोंडवर्धा येथे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या उपस्थितीत पार पडला. तो दिवस सिंचन अनुशेष निर्मूलनाच्या कार्यक्रमातील मैलाचा दगड मानला जातो. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत त्यावेळी पेढी प्रकल्प, वासनी, गर्गा, पंढरी, पेढी बॅरेज, चांदी, रायगड, सोनगाव शिवणी, चांदस वाठोडा, पाक नदी, सामदा सौंदळी आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू सांगतात, भातकुली व वलगाव-तिवसा मतदारसंघातील १०५ गावांची खारपाणपट्ट्यातील पाणीपुरवठा योजना मंजूर होती. या खारपाणपट्ट्यातील योजनेत माझ्या अचलपूर मतदारसंघातील गोडपाणपट्ट्यातील ३३ गावांचा कुठलेही नियम न बघता समावेश करण्यात आला. तसेच अचलपूर-परतवाडा शहरातील रखडलेली पाणीपुरवठा योजना दादांनी स्वतः पुढाकार घेऊन मार्गी लावली, मंजूर करून घेतली आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस सुरवात करून दिली. त्यांनी या कामांना मंजुरी देताना कधीच राजकीय मतभेद बाळगले नाहीत..अजितदादांच्या दातृत्वाची साक्ष देणारी पाच एकर जमीन; धान संशोधक दादाजी खोब्रागडे यांना दिला होता मदतीचा हात! .सुसज्ज व प्रशस्त इमारतींची देणअमरावती हे महसूल विभागाचे केंद्र आहे. हे जाणून याठिकाणी सर्व प्रशासकीय इमारती सुसज्ज असाव्यात हा त्यांचा आग्रह होता. प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काम करताना वातावरण अधिक चांगले असायला हवे, सोयीसुविधा असायला हव्यात, असा त्यांचा दृष्टिकोन राहिला. यातूनच विभागीय आयुक्तालयाची नवीन इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी प्रशस्त इमारत, क्रीडासंकुल अस्तित्वात आले. कृषी विभाग व महापालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत हा त्यांचा पुढचा टप्पा होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.