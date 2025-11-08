Vijay Wadettiwar: अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा : विजय वडेट्टीवर

नागपूर : पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील जमिनीची खरेदी करण्यात आली, त्यावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले. पुण्याचे पालकमंत्री असलेल्या अजित पवार यांना यातील काहीच माहीत नव्हते? या घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी येथे माध्यमांशी बोलताना केली..एखादे प्रकरण झाले, ते अंगलट आले की अजित पवार हात झटकतात. आता तर पुण्यातील जमिनीचे प्रकरण आहे. प्रकरण वाढल्यावर माझा याच्याशी संबंध नाही असे बोलून ते जबाबदारी झटकू शकत नाहीत, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली..पुण्यातील जमीन घोटाळा प्रकरणी अमेडिया कंपनीने व्यवहार केला. या कंपनीत पार्थ पवार पार्टनर आहेत. त्यांच्या सह्या आहेत. मग गुन्हा फक्त दिग्विजय पाटीलवर का दाखल झाला? महायुती सरकार म्हणजे तू खा, मी ही खातो आणि एकमेकांना वाचवू असे संगनमताने काम सुरू असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली..याप्रकरणी आता सांगण्यात येत आहे की दिग्विजय पाटीलला व्यवहार करण्यासाठी अधिकार देण्यात आले होते. पण व्यवहार करायला पैसे आले कुठून? व्यवहार कुणामुळे झाला? कुणामुळे स्टॅम्प ड्युटी माफ झाली? पार्थ पवार यांना वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..१८०० कोटींचा जमीन घोटाळा, गुन्हा दाखल झालेले तिघे कोण? पार्थ पवारांवर गुन्हा का नाही? वाचा A to Z.त्यामुळे याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली पाहिजे. या प्रकरणाशी सबंधित महसूल विभागाचे अधिकारी, उद्योग संचानालय, शीतल तेजवानी सगळ्यांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी वडेट्टीवर यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.