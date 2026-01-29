अन् मुख्यमंत्री म्हणाले, दादा घाबरू नका... काही होत नाही; काळ्याकुट्ट ढगात गेले होते अजितदादांचे हेलिकाॅप्टर, देवेंद्र फडणवीस होते सोबत!

गडचिरोली : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बेधडक आणि सतत कार्यशील असे ‘दादा’ व्यक्तिमत्त्व अर्थात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवार (ता. २८) बारामतीजवळ झालेल्या विमान अपघातात निधन झाले. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण राज्यावर शोककळा पसरली असताना सर्वत्र त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यात येत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यावासीयांनी सुद्धा त्यांच्या अनेक आठवणी जपल्या आहेत. विशेष म्हणजे अजितदादा दोन वर्षांपूर्वी गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांचे हेलिकाॅप्टर जवळपास क्रॅश होता होता वाचले होते. गडचिरोलीत पोहोचल्यावर जाहीर कार्यक्रमात त्यांनी हा किस्सा स्वत:च सांगितला होता. पण ‘त्या’ गडचिरोली दौऱ्यात मिळालेले मृत्यूचे संकेत अखेर खरेच ठरले..Ajit Pawar: ग्रामीण राजकारणावर २३ वर्षे गारूड; अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील झेडपी अध्यक्ष .अहेरी तालुक्यातील वडलापेठ येथे ‘सुरजागड इस्पात’ या प्रकल्पाच्या भूमिपूजन समारंभ १७ जुलै २०२४ रोजी होता. या कार्यक्रमासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही यावे, असा आग्रह आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी धरला. त्याला मान देऊन अजितदादा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत नागपूरहून हेलिकॉप्टरने आले होते. पावसाळ्याचे दिवस असले तरी नागपुरात हवामान ठीक होते. पण गडचिरोलीत पाऊस कोसळत होता. हेलिकाॅप्टर गडचिरोलीला पोहोचले तेव्हा आभाळ काळ्याकुट्ट ढगांनी भरून आलं होतं. सोसाट्याचा वारा वाहत होता..हेलिकॉप्टर जेव्हा त्या काळ्याकुट्ट ढगांमध्ये शिरलं तेव्हा अजितदादांच्या पोटात गोळा आला होता. साक्षात मृत्यूचीच झलक त्यांना दिसली होती. पण शेजारी बसलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना धीर दिला. मुख्यमंत्री फडणवीस त्यांना म्हणाले होते, दादा अजिबात घाबरू नका, माझे आतापर्यंत सहा अपघात झालेत, पण कधीच काही झालं नाही. आताही होणार नाही. मुख्यमंत्री फडणविसांचे ते शब्द खरे ठरले आणि हेलिकाॅप्टर वडलापेठला सुरक्षित लॅंड झाले. वडलापेठला झालेल्या कार्यक्रमात अजितदादांनी हा किस्सा आपल्या खास शैलीत सांगितला. तेव्हा उपस्थित प्रेक्षकांतून हशा आणि टाळ्यांचा वर्षाव झाला होता. अशा जीवघेण्या प्रसंगातूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुखरूप बाहेर येतात ही त्यांच्या पूर्वजांची पुण्याई आहे, असेही ते म्हणाले होते..विशेष म्हणजे तो दिवस आषाढी एकादशीचा (देवशयनी एकादशी) होता. त्यामुळे त्या कठीण प्रसंगात आपण ‘पांडूरंग, पांडूरंग’, असा जप करत होतो, असेही अजितदादांनी सांगितले होते. दोन वर्षांपूर्वीच्या या घटनेत दादांना मृत्यूने पुसटशी झलक दाखवली होता. मात्र, पुढे दोन वर्षांनी तोच मृत्यू त्यांना अशा प्रकारे हवाई सफारीदरम्यानच सोबत घेऊन जाईल, याची कुणी कल्पनाही केली नव्हती. तेव्हाचा त्यांचा थरारक किस्सा ऐकून ज्यांच्या ओठी हसू उमललं होतं, त्यांच्याच डोळ्यात आज मात्र अश्रू दाटून आले आहेत..Ajit Pawar:..अन् शिवकालीन खेळाची कला दिल्लीपर्यंत पोहोचली; उदय यादव यांनी उलगडल्या दादांच्या आठवणी!.घरात फूट पाडण्याची चूक करू नकाविधानसभा निवडणुकीत आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या कन्येने, भाग्यश्री आत्राम यांनी बंडाचा झेंडा उगारला होता व वडिलांना विरोध करून राष्ट्रवादी काॅंग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षात प्रवेश केला. पण, सप्टेंबर २०२४ मध्ये धर्मरावबाबांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना अजितदादांनी ‘पवार घराण्यात फूट पाडून आपण चूक केली’ अशी कबुली दिली होती. भाग्यश्री यांना वडीलकीच्या नात्याने सल्ला देत ते म्हणाले होते की, घरात फूट पाडून मी चूक केली... ती तुम्ही करू नका. वडील सर्वांत जास्त प्रेम आपल्या मुलीवर करतो. म्हणून वडील धर्मरावबाबांसोबतच रहा. नात्यात दुरावा आणू नका.’ नात्यातील फूट समाजाला आवडत नाही. हे सांगून ‘वस्ताद सगळे डाव शिष्याला शिकवत नाही. एक डाव आपल्याकडे कायम राखून ठेवतो. तो डाव आम्हाला वापरायला भाग पाडू नका’, असा इशाराही त्यांनी दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.