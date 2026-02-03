नागपूर

आनंदाची बातमी! आता अजनी-पुणे स्लीपर वंदे भारतही सुरु होणार, रेल्वे स्थानकाचे काम मार्च २०२७ पर्यंत होणार पूर्ण..

Ajni Railway Station work completion by March 2027 : अजनी-पुणे वंदे भारत स्लीपर गाडीची सुरुवात, नागपूर स्थानकाचा भार कमी होणार
Railways to Launch Ajni–Pune Sleeper Vande Bharat, Infrastructure Upgrade Underway

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: मध्यवर्ती रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकासाचे काम मार्च २०२७ मध्ये पूर्ण होईल. अजनी मल्टीमोडल स्थानकाचेही काम सुरू असून मे महिन्यापासून पूर्ण क्षमतेने गाड्या धावू लागतील, अशी माहिती मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक विनायक गर्ग यांनी पत्रपरिषदेत दिली.

