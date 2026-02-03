आनंदाची बातमी! आता अजनी-पुणे स्लीपर वंदे भारतही सुरु होणार, रेल्वे स्थानकाचे काम मार्च २०२७ पर्यंत होणार पूर्ण..

नागपूर: मध्यवर्ती रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकासाचे काम मार्च २०२७ मध्ये पूर्ण होईल. अजनी मल्टीमोडल स्थानकाचेही काम सुरू असून मे महिन्यापासून पूर्ण क्षमतेने गाड्या धावू लागतील, अशी माहिती मध्य रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक विनायक गर्ग यांनी पत्रपरिषदेत दिली. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी देशातील विविध राज्यांना मिळालेल्या निधीची माहिती व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून दिली. महाराष्ट्राला २३ हजार ९२६ कोटी रुपये रेल्वे विकासासाठी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. विनायक गर्ग यांनी सांगितले की, मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात १५ अमृत भारत रेल्वे स्थानकांवर कामे सुरू आहेत. यातील बहुतांश स्थानकांवरील कामे सप्टेंबर ते ऑक्टोबरदरम्यान पूर्ण होतील. .अजनी स्थानकावर सर्वाधिक भर आहे. यामुळे नागपूर स्थानकावरील भार कमी होऊन बहुतांश नवीन गाड्या अजनीहून सुरू होण्याची शक्यता आहे. तसेच नागपूरवरून धावणाऱ्या काही गाड्या अजनीवरून सुटू शकतीला का? याबाबतही विचार सुरू आहे. अजनीला सात फलाट राहणार असून २१ लिफ्ट आणि १७ एस्कलेटर (स्वयंचलित जिना) राहील, तर नागपूर स्थानकावर २८ लिफ्ट आणि ३१ एस्कलेटर राहणार आहेत. दोन्ही स्थानकांचे काम जोरात सुरू असल्याचे गर्ग यांनी सांगितले..गोधनी स्थानक ४ फलाटांचेगोधनी रेल्वे स्थानकाचे कामसुद्धा सुरू आहे. नागपूर स्थानकावर येणाऱ्या गाड्या काही वेळ येथे थांबविल्या जातील. येथे आणखी एक फलाट अतिरिक्त जोडण्यात येत आहे. त्यामुळे हे स्थानक चार फलाटांचे हाईल. यामुळेही नागपूर स्थानकाचा भार बऱ्याच अंशी कमी होईल, असा विश्वास गर्ग यांनी व्यक्त केला..२४ हजार कोटींचे प्रकल्पनागपूर विभागात तिसऱ्या आणि चवथ्या रेल्वे मार्गांची सुरू असलेली कामे २४ हजार कोटींची आहे. अमृत भारत स्थानकासाठी ३७० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. चंद्रपूर स्थानकाचेही ७ ते ८ फलाट वाढविण्यात येणार आहे. नागपूर-पुणे या मार्गावर प्रवासी क्षमता जास्त असल्याने या मार्गावर वंदे भारत स्लिपर गाडी लवकर मिळणार असल्याची माहिती गर्ग यांनी दिली..Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.नागपूर-इटारसी मार्गासाठी ५ हजार कोटीबहुप्रतीक्षित नागपूर-इटारसी चवथ्या रेल्वे मार्गासाठी ५ हजार १० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. नागपूर विभागात तिसऱ्या आणि चवथ्या रेल्वे मार्गाचे कामे सुरू आहेत. नागपूर-वर्धा तिसऱ्या मार्गाचे काम सेलूपर्यंत झाले आहे. इटारसी तिसऱ्या मार्गाचे काम गोधनीपर्यंत आले आहे. बल्लारशा लाइनचे काम तिरोडीपर्यंत आले आहे. जून, जुलैपर्यंत याचे काम पूर्ण होईल. मात्र, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या मार्गाचे काम थोडे संथपणे सुरू आहे. येथे लाइन नसल्याने कामात अडथळा येत असल्याचे गर्ग यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.