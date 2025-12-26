Nagpur News: शिरसगावकसबामध्ये बालकांच्या धर्मांतरणाचा प्रयत्न, बजरंग दलाचा आरोप, पोलिसांत तक्रार..

शिरजगावकसबा : चांदूरबाजार तालुक्यातील शिरसगावकसबा येथील पाच ते दहा वयोगटातील बालकांना सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी बाहेरगावी नेत असल्याचे कारण सांगून धर्मांतरण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिस ठाण्याला दिलेल्या निवेदनातून केला आहे. याप्रकरणात चौकशी करण्याचे निवेदन शिरसगावचे ठाणेदार महेंद्र गवई व सहायक पोलिस उपनिरीक्षक प्रशांत जाधव यांना देण्यात आले आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.ठाणेदारांनी या घटनेला गांभीर्याने घेऊन सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सकाळी गवारीपुरा भागात एका ऑटोमध्ये वीस ते पंचवीस मुले-मुली (अंदाजे पाच ते दहा वयोगटातील) बाहेर गावाला घेऊन जात असल्यामुळे ग्रामस्थांना शंका आली. त्यावेळेस मुलांना विचारले असता सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी आम्हाला नेत असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. .त्या मुलांना नेत असलेल्या महिलेला कोणत्या कार्यक्रमासाठी नेत आहेत, अशी विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीचे उत्तरे दिली. त्यामुळे नागरिकांना शंका आली. त्यावेळेस ग्रामस्थांनी या घटनेच्या ठिकाणी धाव घेत ऑटोमधील सर्व लहान बालकांना उतरून घरी पाठवले व सदर महिलेबद्दल पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार देत बजरंग दल कार्यकर्त्यांनी सखोल चौकशीची मागणी केली आहे..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....धर्मांतर होत असल्याची तक्रार पोलिस ठाण्याला मिळाली आहे. सदर घटनेबद्दल पोलिस चौकशीमध्ये सत्य बाहेर येईल.- महेंद्र गवई, ठाणेदार. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.