Mahaparinirvan Din: महासूर्याच्या चितेला साक्षी ठेवून अनुयायांची धम्मदीक्षा; आंबेडकरांनी १६ डिसेंबर १९५६ ला मुंबईत कोणता संकल्प केला?

Mahaparinirvan of Dr. B.R. Ambedkar: 6 December 1956: सहा डिसेंबरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महापरिनिर्वाण झाले. त्यांच्या अंतिम संस्काराच्या दिवशी दादरच्या भागेश्‍वर स्मशानभूमीत दोन लाख अनुयायांनी धम्मदीक्षा घेतली.
नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहा डिसेंबरला महापरिनिर्वाण झाले. त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी राजगृहातून दादरच्या भागेश्‍वर स्मशानभूमीत अंत्ययात्रा पोहोचली. समुद्रतटावर चंदनाच्या चितेवर बाबासाहेबांचे मृतदेह ठेवला आणि ती चैत्यभूमी बनली.

