Mahaparinirvan Din: महासूर्याच्या चितेला साक्षी ठेवून अनुयायांची धम्मदीक्षा; आंबेडकरांनी १६ डिसेंबर १९५६ ला मुंबईत कोणता संकल्प केला?

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहा डिसेंबरला महापरिनिर्वाण झाले. त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी राजगृहातून दादरच्या भागेश्वर स्मशानभूमीत अंत्ययात्रा पोहोचली. समुद्रतटावर चंदनाच्या चितेवर बाबासाहेबांचे मृतदेह ठेवला आणि ती चैत्यभूमी बनली..या चैत्यभूमीत बाबासाहेबांच्या चितेला साक्षी ठेवून दोन लाख शोकाकूल आंबेडकरी अनुयायांनी दीक्षा घेतली. भदन्त आनंद कौशल्यायन यांनी या वेळी २२ प्रतिज्ञांसह बुद्धवंदना, पचंशील देऊन धम्मदीक्षा दिली. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी भारावलेल्या अंतःकरणांनी शोकसभेत दीक्षा घेण्याचे आवाहन केले. डॉ. आंबेडकर यांनी १६ डिसेंबर १९५६ रोजी मुंबईत दीक्षा घेण्याचा केलेला संकल्प महासूर्याच्या चितेला साक्षी ठेवून बाबांच्या लेकरांनी पूर्ण केला..सहा डिसेंबरला बाबासाहेबांचे दिल्ली येथे महापरिनिर्वाण झाले. त्याच दिवशी रात्री बाबासाहेबांचे शव सांताक्रूझ विमानतळावरून हिंदू कॉलनीतील राजगृहात आणले. महापरिनिर्वाणाची वार्ता कळताच आंबेडकरी जनतेच्या हृदयाचा बांध फुटला. हुंदके देत लोकांचे लोंढे कडाक्याच्या थंडीतही बाबासाहेबांचे अखेरचे दर्शन घेण्यासाठी मिळेल त्या वाहनाने मुंबई गाठू लागले. सांताक्रूझ विमानतळावर हजारो लोक रस्त्याच्या दुतर्फा रात्री अंत्यदर्शनासाठी प्रतीक्षा करीत होते..ॲम्बुलन्समधून शव बाहेर आणताच हजारो बांधव थंडीत कुडकुडत अश्रूंना मोकळी वाट करून देत उभे होते. राजगृहात बाबासाहेबांचे शव आणताच गोळा झालेल्या भीमसागराच्या तोंडून एकच आर्त स्वर निघाला "बाबा...'', स्त्रियांचा आक्रोश तर विचारूच नका..मातांनी आपली चिमुकली मुले बाबासाहेबांच्या चरणावर घातली. काहींनी तर भिंतीवर डोकी आपटली. कित्येकजणी मूर्च्छित पडल्या होत्या. प्रचंड गर्दी झाली होती. तरी बाबासाहेबांचा प्रत्येक अनुयायी शिस्तीने अंत्यदर्शन घेत होता. रडत होता. हिंदू कॉलनीतील लोकांनी तर "आमच्या वस्तीतील ज्ञानियाचा राजा हरवला, असे उद्गार काढले. दादरच्या भागेश्वर स्मशानभूमीत महासूर्याला सायंकाळी ७ वाजून १५ मिनिटांनी पूत्र यशवंतरावांनी अग्नी दिला. समुद्राचा तो किनारा चैत्यभूमी नावाने पवित्र झाला. या साऱ्या आठवणींना 'चंदनाला पुसा' या पुस्तकात नमूद करून ठेवल्या आहेत..Adivasi Ashram School Protes : आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष संपणार? चार महिन्यांचे बिऱ्हाड आंदोलन माघारीच्या मार्गावर!.कर्मवीर दादासाहेब म्हणाले होते...त्यावेळी भदन्त आनंद कौसल्यायन यांच्या अध्यक्षतेखाली शोकसभा झाली. नाव पुकारताच भारावलेल्या अंतःकरणाने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड उभे झाले. कंठ दाटून आला असताना ते म्हणाले, काय बोलू? कस बोलू? माझ्या वाणीचा उद्गाता हरवला. १६ डिसेंबरला बाबासाहेब मुंबईत धम्मदीक्षा देणार होते. जिवंतपणी त्यांची इच्छा पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यांची इच्छा पूर्ण करण्याची जबाबदारी आमच्यावर आली. उद्याचे कशाला आजच बाबासाहेबांच्या चितेला साक्षी ठेवून त्यांची धम्मदीक्षेची इच्छा पूर्ण करू शकतो. जिवंत देहाने नसतील; परंतु त्यांचा पार्थिव देह समोर आहे. बाबासाहेबांच्या अंत्यसंस्कारासमयी साऱ्यांनी हातवर करून धम्मदीक्षा घेण्यास मूक संमती दर्शवली. क्षणात भदन्त आनंद कौशल्यायन यांनी २२प्रतिज्ञा दिल्या. बुद्धवंदना, पंचशील देऊन २ लाख जनतेला बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. अखेरीस पेटत्या चितेला हात जोडून सारा समाज डोळ्यांत आसवं घेऊन दर्शन घेऊन पुढे निघाला..