Amravati MLC Result : 'महायुती'चे किरण सरनाईक 3,650 मतांनी आघाडीवर; अदिती पोहरेंचीही जोरदार मुसंडी, देशपांडेंना पछाडत पोहोचल्या दुसऱ्या क्रमांकावर, काय आहे मतदारसंघाचे चित्र?

अमरावती : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाची गेल्या २४ तासांपासून मतमोजणी सुरू आहे. १७ व्या बाद फेरीअंती शिवसेना (शिंदे गट) आणि महायुतीचे उमेदवार किरण सरनाईक यांनी ३ हजार ६५० मतांची आघाडी घेतली (Kiran Sarnaik Leads After 17th Elimination Round) आहे. काँग्रेसच्या उमेदवार आदिती पोहरे यांनी शिवसेनेचे बंडखोर उमेदवार श्रीकांत देशपांडे यांना मागे टाकत दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे..१७ व्या बाद फेरीअंती किरण सरनाईक यांना ८ हजार ५७५ मते मिळाली आहेत. काँग्रेसच्या आदिती पोहरे यांना ४ हजार ९२५ मते मिळाली, तर शिवसेनेचे बंडखोर उमेदवार श्रीकांत देशपांडे यांना ४ हजार ९२१ मते मिळाली आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या क्रमांकासाठी आदिती पोहरे आणि श्रीकांत देशपांडे यांच्यात चुरस पाहायला मिळत आहे..दुसऱ्या पसंतीच्या मतमोजणीकडे लक्षपहिल्या पसंतीच्या मतांमधून कोणत्याही उमेदवाराला विजयासाठी आवश्यक असलेला कोटा पूर्ण करता आलेला नाही. त्यामुळे आता दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी सुरू आहे. या निवडणुकीत विजयासाठी १६ हजार १३४ मतांचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे..Shetkari Karj Mafi Update : दिवाळीपूर्वी 4 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता; खात्यात जमा होणार पैसे? 4 हजार कोटींचा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे....किरण सरनाईक यांना विजयासाठी आणखी ७ हजार ५५९ मतांची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दुसऱ्या पसंतीच्या मतांच्या मोजणीत कोणता उमेदवार विजयाचा कोटा पूर्ण करणार, याकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.