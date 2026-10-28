नागपूर

Amravati MLC Result : 'महायुती'चे किरण सरनाईक 3,650 मतांनी आघाडीवर; अदिती पोहरेंचीही जोरदार मुसंडी, देशपांडेंना पछाडत पोहोचल्या दुसऱ्या क्रमांकावर, काय आहे मतदारसंघाचे चित्र?

Amravati Teacher Constituency Vote Counting Update : अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या १७ व्या बाद फेरीअंती किरण सरनाईक आघाडीवर आहेत. आदिती पोहरे दुसऱ्या क्रमांकावर असून, विजयासाठी आवश्यक कोटा पूर्ण करण्यासाठी दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी सुरू आहे.
Amravati teacher constituency election result latest update

Amravati teacher constituency election result latest update

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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अमरावती : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाची गेल्या २४ तासांपासून मतमोजणी सुरू आहे. १७ व्या बाद फेरीअंती शिवसेना (शिंदे गट) आणि महायुतीचे उमेदवार किरण सरनाईक यांनी ३ हजार ६५० मतांची आघाडी घेतली (Kiran Sarnaik Leads After 17th Elimination Round) आहे. काँग्रेसच्या उमेदवार आदिती पोहरे यांनी शिवसेनेचे बंडखोर उमेदवार श्रीकांत देशपांडे यांना मागे टाकत दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे.

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