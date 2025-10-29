बच्चू कडू अन् आंदोलकांच्या तावडीत सापडले भाजप आमदार; 4 तास बसवून ठेवलं

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी या मागणीसाठी प्रहारचे नेते बच्चू कडू यांनी नागपुरात चक्काजाम आंदोलन सुरू केलंय. आंदोलनकर्त्यांनी हैदराबाद महामार्ग आणि तिथून समृद्धी महामार्गाच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर ठिय्या मांडला. यावेळी भाजपचे आमदार या मार्गावरून जात असताना तेही आंदोलनात अडकले. भाजप आमदारांच्या वाहनाला सुरक्षा रक्षक नजर चुकवून नेत असताना आंदोलकर्त्यांनी त्यांना घेरलं आणि आंदोलनात बसायला भाग पाडलं..प्रहारचे कार्यकर्ते आणि बच्चू कडू यांनी महामार्ग बंद केल्यानं रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. यात देवरी मतदारसंघाचे भाजप आमदार राजू बकाने हेसुद्धा अडकून पडले होते. सुरक्षा रक्षक आंदोलनकर्त्यांपासून नजर चुकवून आमदारांना नेण्याचा प्रयत्न करत होते. पण आंदोलकांना आमदार राजू बकाने दिसले. त्यांना आमदार बकाने यांना अडवलं आणि आंदोलनस्थळी बसवलं. तब्बल चार तास भाजप आमदार बच्चू कडू यांच्यासह कार्यकर्त्यांच्या गराड्यात होते..मोंथा इफेक्ट! विदर्भात ऑरेंज तर उर्वरित राज्यात यलो अलर्ट; दोन दिवस मुसळधार.आमदार राजू बकाने यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी आणि येत्या अधिवेशनात हा मुद्दा मी लावून धरेन असं आश्वासन दिलं. यानंतर आंदोलकांच्या गराड्यातून त्यांची सुटका झाली. नागपुरात बच्चू कडू, राजू शेट्टी आणि महादेव जानकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी कर्जमाफीसाठी भव्य मोर्चाही काढण्यात आला. तर बच्चू कडू यांच्याकडून अजूनही आंदोलन सुरू आहे. मंगळवारी रात्री बच्चू कडू यांच्यासह आंदोलकांनी जामठा इथं महामार्गावर ठिय्या आंदोलन केलं..बच्चू कडू यांनी सरकारला दुपारी १२ वाजेपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे. मंगळवारच्या तुलनेत आंदोलकांची गर्दी कमी झाली असली तरी त्यांनी आज रेल्वे रोकोचा इशारा दिला आहे. जोपर्यंत कर्जमुक्ती होणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.