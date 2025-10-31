नागपूर

Nagpur Farmers Protest : मोठी बातमी! बच्चू कडूंसह आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल, मुंबईतील बैठकीनंतर कारवाईचा ससेमिरा

Bacchu Kadu, Mahadev Jankar, Ravi Tupekar Booked by Hingna Police : गेल्या दिन दिवसांपासून वर्धा मार्ग शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी अडवून धरला होता. त्यामुळे आता ही कारवाई करण्यात आली आहे.
Shubham Banubakode
माजी आमदार बच्चू कडू यांच्यासह शेतकरी कर्जमाफी आंदोलनात सहभागी अनेक नेत्यांवर रस्ता अडविल्याप्रकरणी हिंगणा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. शेतकरी नेते महादेव जानकर, रविकांत तुपकर, वामनराव चटप , नितेश कराळे, अजित नवले अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या नेत्यांची नावे आहेत.

Bacchu Kadu
nagpur police
Bacchu Kadu farmer protest

