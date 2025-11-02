Bachchu Kadu: भाजपकडून माझ्या बदनामीचा अजेंडा : बच्चू कडू; कर्जमाफीपर्यंत सरकारला सोडणार नाही, नेमकं काय म्हणाले?

अमरावती: ‘‘नागपूर येथील शेतकरी आंदोलनाचे फलित मोठे आहे. आमच्या आंदोलनापुढे झुकून सरकारने जून २०२६ ची कर्जमाफीची मुदत जाहीर केली आहे, असे असताना भाजपकडून विविध समाज माध्यमांतून आपण ‘मॅनेज’ झाल्याची बदनामी केली जात आहे, माझ्या बदनामीचा अजेंडा राबविला जातोय,’’ असा आरोप ‘प्रहार’चे संस्थापक व माजी आमदार बच्चू कडू यांनी आज येथे केला. .MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.‘‘नागपूर येथील आंदोलन शेतकऱ्यांच्या एकीचे अभूतपूर्व दर्शन होते. या आंदोलनाच्या रेट्यामुळेच सरकार नमले आणि जून २०२६ ची तारीख जाहीर केली. वास्तविक तांत्रिकदृष्टीने विचार केल्यास थकीत असल्यावरच कर्जमाफी होऊ शकते. म्हणजेच मार्च २०२६ पर्यंत थकीत राहिल्यास सध्याचे शेतकरी कर्जमाफीला पात्र ठरू शकतात, म्हणजेच चालू वर्षाच्या कर्जमाफीचा लाभसुद्धा शेतकऱ्यांना मिळावा तसेच नवीन कर्ज मिळावे, असा आपला त्यामागील हेतू होता. त्या अनुषंगाने आपणही सरकारच्या मुदतीला मंजुरी दिली, मात्र आम्ही माघार घेतली, हे म्हणणे चुकीचे आहे. .जर २६ जून २०२६ या तारखेपर्यंत कर्जमाफी झाली नाही तर आम्ही पुन्हा महाराष्ट्रात मोठे आंदोलन उभारू,’’ अशी घोषणाही कडू यांनी केली. आम्ही मॅनेज झालो असतो तर गंभीर गुन्हे दाखल झाले असते का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. माझ्यापासून दुखावलेल्या मंडळींकडून मला घेरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नागपूरच्या आंदोलनातूनच शेतकरी कर्जमाफीची तारीख ठरली, कुणाला साधी जखमसुद्धा या आंदोलनादरम्यान झाली नाही, असे असताना आंदोलनाच्या आडून आपल्याला नाहक बदनाम केले जात असल्याचे ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेला जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे उपाध्यक्ष अभिजित ढेपे, बल्लू जवंजाळ, छोटू महाराज वसू, माजी जि. प. सदस्य संजय देशमुख यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते..Prakash Ambedkar: शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करायच्या का?: वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीका ....तर आंदोलनाचा विचार करू‘‘आम्ही यापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी आठ दिवस मोझरी येथे अन्नत्याग आंदोलन केले. कृषिमंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन केले, याशिवाय अनेक आंदोलने केली. नागपुरात मोठे आंदोलन झाले. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे आंदोलनच उभे राहू नये, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रकारामुळे मी तसेच आमचे कार्यकर्ते व्यथित झालो आहोत. यापुढे आंदोलन करायचे की नाही, अशा निष्कर्षाप्रत येऊन पोहोचलो आहोत. मात्र आता शेतकरी कर्जमाफीपर्यंत सरकारविरोधात लढा देणार,’’ असे बच्चू कडू म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.