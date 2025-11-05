नागपूर

Nagpur Crime : जागेच्या वादातून भिक्षेकरूचा खून; आकस्मिक मृत्यूनंतर खूनाचा गुन्हा दाखल

दोन भिक्षेकरूंमध्ये झालेल्या वादातून एकाने दुसऱ्यावर दांड्याने वार करून केला खून.
नागपूर - कोतवाली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गंगाबाई घाट समोरील विसावाजवळ राहणाऱ्या दोन भिक्षेकरूंमध्ये झालेल्या वादातून एकाने दुसऱ्यावर दांड्याने वार करून खून केला. ही घटना २५ तारखेला घडून ३१ तारखेला उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.

