Chicken bird flu: सावधान! शासकीय अंडी उबवणी केंद्रामध्ये 'बर्ड फ्लू'चा शिरकाव; १००० कोंबड्यांचा मृत्यू

1. नागपूरच्या शासकीय अंडी उबवणी केंद्रात बर्ड फ्लूचा शिरकाव झाल्याने १००० कोंबड्यांचा मृत्यू झाला आहे. 2. भोपाळच्या प्रयोगशाळेने या संसर्गाची पुष्टी केली आहे. 3. तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि प्रशासकीय कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. 4. नागरिकांनी सावधानता बाळगणं आवश्यक आहे. 5. बर्ड फ्लूचा प्रसार नेमका किती आणि कसा झाला याबाबत माहिती नाही..Nagpur News: अंडी आणि चिकनप्रेमींसाठी सावधानतेचा इशारा देणारी बातमी आहे. नागपूरच्या शासकीय अंडी उबवणी केंद्रामध्ये बर्ड फ्लूचा शिरकाव झाला आहे. यामुळे तब्बल एक हजार कोंबड्यांचा मृत्यू झालाय. त्यामुळे या अंडी उबवणी केंद्रामध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरु आहेत..नागपूरच्या सेमिनरी हिल्स येथील मध्यवर्ती शासकीय अंडी उबवणी केंद्रात सोमवारी उशिरा 'बर्ड फ्लू'च्या उद्रेकाची पुष्टी झाली. सुमारे ८०० ते १००० पक्ष्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर भोपाळ येथील 'सीएसआयआर-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हाय सिक्युरिटी ॲनिमल डिसीजेस' प्रयोगशाळेने संसर्गावर शिक्कामोर्तब केले आहे..यामुळे तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि प्रशासकीय कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. असा रोग आल्यानंतर ठरवून दिलेल्या एसओपीनुसार कार्यवाही केली जाते. त्याप्रमाणे आवश्यक ते सर्व पावलं उचलली जात आहेत. बर्ड फ्लूचा प्रसार नेमका किती आणि कसा झालाय, याबाबत माहिती नाही. त्यामुळे नागरिकांनी सावधानता बाळगणं आवश्यक आहे.