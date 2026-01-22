Nagpur Accident: वाढदिवसाचा आनंद ठरला औटघटकेचा! हिंगण्यातील अपघातात दोन तरुणांचा मृत्यू, क्षणातच आनंद हरवला..

नागपूर: वाढदिवस साजरा करून परत येत असलेल्या दोन तरुणांवर काळाने झडप घातली आणि वाढदिवसाचा आनंद औटघटकेचा ठरला. हिंगणा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मोंडा ते हिंगणा रोड आऊटर रिंग रोड पुलाजवळ पीकअप वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना मंगळवारी (ता.२०) सायंकाळी पावणेपाच वाजताच्या सुमारास घडली. घटनेनंतर चालक घटनास्थळावरून पसार झाला..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला... सुरज शेषनाथ भारती (वय २१) आणि करण टेंगर शाह (वय १९, दोघेही रा. राजीवनगर, हिंगणा रोड, एमआयडीसी) अशी मृत तरुणांची नावे आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरज याचा वाढदिवस असल्याने इतर मित्रांसह पार्टी करण्यासाठी गेला होता. परत येत असताना सुरजच्या एम.एच. ४० सी.झेड. १५६० क्रमांकाच्या दुचाकीवर करण बसला आणि इतर मित्रही त्यांच्या दुचाकीवर होते. .बॉम्बे फर्निचरजवळ एम.एच. ४० सी.एम. २७८६ क्रमांकाच्या पीकअप वाहनाच्या चालकाने वाहन भरधाव वेगाने येऊन त्यांच्या दुचाकीला समोरून जोरदार धडक दिली. या अपघातात दोघेही तरुण रस्त्यावर फेकले गेल्यान ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने हिंगण्यातील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. .Success Story: दिवंगत वडिलांचे स्वप्न लेकीने जिद्दीने साकारले; अनिताची महाराष्ट्र सुरक्षा बलात निवड, आईच्या डाेळ्यातून आश्रू! .डॉक्टरांनी तपासणी करून दोघांनाही मृत घोषित केले. याप्रकरणी चंद्रजितकुमार ऊर्फ रूद्र कमल यादव (वय १८, रा. राजीव नगर, हिंगणा रोड) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हिंगणा पोलिस ठाण्यात पीक वाहन चालकाविरुद्ध कलम २८१, १०६(१) भा.न्या.सं. तसेच १३४, १७४, १८४ मोटार वाहन कायदा अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात केला. पोलिस चालकाचा शोध घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.