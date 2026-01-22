नागपूर

Nagpur Accident: वाढदिवसाचा आनंद ठरला औटघटकेचा! हिंगण्यातील अपघातात दोन तरुणांचा मृत्यू, क्षणातच आनंद हरवला..

Youth deaths shock Hinganya area: वाढदिवसाच्या पार्टीतून परतताना दुर्दैवी अपघातात दोन तरुणांचा मृत्यू
Police inspecting the accident spot in Hinganya where two youths lost their lives.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: वाढदिवस साजरा करून परत येत असलेल्या दोन तरुणांवर काळाने झडप घातली आणि वाढदिवसाचा आनंद औटघटकेचा ठरला. हिंगणा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मोंडा ते हिंगणा रोड आऊटर रिंग रोड पुलाजवळ पीकअप वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. ही दुर्दैवी घटना मंगळवारी (ता.२०) सायंकाळी पावणेपाच वाजताच्या सुमारास घडली. घटनेनंतर चालक घटनास्थळावरून पसार झाला.

