Nagpur News : रामभक्तांना ‘हरामखोर’ म्हणणाऱ्यांना ‘रामरक्षा’ आठवली! निमंत्रणावरून संजय राऊतांवर संदीप जोशींचा घणाघात

नागपूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खासदार संजय राऊत यांनी पाठविलेल्या रामरक्षा पठणाच्या निमंत्रणावर भाजपचे माजी आमदार संदीप जोशी यांनी जोरदार पलटवार केला आहे. खुले पत्र प्रसिद्ध करत त्यांनी संजय राऊत यांच्यावर सडकून टीका केली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हिंदुत्त्व शिकविण्याचा प्रयत्न म्हणजे निव्वळ राजकीय विनोद असून, हा केविलवाणा राजकीय स्टंट आहे. रामभक्तांना 'हरामखोर' म्हणणाऱ्यांना आता 'रामरक्षा' आठवली, असाही टोला त्यांनी लगावला..जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे की, आयुष्यभर हिंदुत्व कृतीतून जगणाऱ्या आणि श्रीराम मंदिर उभारणीच्या लढ्यात सातत्याने ठाम भूमिका घेणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना रामभक्तीचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार संजय राऊतांना नाही. हिंदुत्त्वावर उपदेश करण्यापूर्वी आपल्या पक्षाने सत्तेसाठी किती वेळा विचारधारा बदलली, याचे आत्मपरीक्षण करावे..आमचे हिंदुत्व निवडणुकीपुरते जागे होत नाही, परिस्थितीनुसार रंगही बदलत नाही. भगवा आमच्यासाठी केवळ झेंडा नाही, तर तो विचार, संस्कार आणि जीवनपद्धती आहे. त्यामुळे हिंदुत्त्व सिद्ध करण्यासाठी आम्हाला नौटंकीची किंवा दिखाऊ कार्यक्रमांची गरज नाही, असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले..रामभक्तांचा अपमान करणाऱ्या पूर्वीच्या वक्तव्यांची आठवण करून देत, जय श्रीराम म्हणणाऱ्यांवर आक्षेपार्ह भाषा वापरणारे आज कोणत्या नैतिक अधिकाराने रामरक्षा पठणाचे निमंत्रण देत आहेत? असा थेट सवाल त्यांनी राऊत यांना केला. श्रद्धा ही प्रसिद्धीची नौटंकी नसून ती आचरणातून दिसली पाहिजे. यापुढे, मुख्यमंत्र्यांना रामरक्षा पठणासाठी निमंत्रण देण्यापूर्वी आपल्या पक्षाच्या नेतृत्वाला रामरक्षा स्तोत्र व्यवस्थित म्हणता येते का, याची खात्री करून घ्यावी, असा घणाघात जोशी यांनी संजय राऊत यांच्यावर केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.