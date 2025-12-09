नागपूर

२० वर्षात २४ बदल्या, कुठेच टीकत नाही; तुकाराम मुंढेंना बडतर्फ करण्याची भाजप आमदाराची मागणी, फडणवीसांनी दिलं उत्तर

आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करावी अशी मागणी भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केली आहे. या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर माहिती घेऊन कार्यवाही करू असं आश्वासन दिलं.
सूरज यादव
आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना बडतर्फ करावे अशी मागणी नागपूर पूर्वमधून भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी विधानसभेत केली. तुकाराम मुंढे यांनी स्मार्ट सिटीचा अधिकार नसताना नियमबाह्य काम केल्याचा आरोप आमदार खोपडे यांनी केला. तसंच महिला अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ केल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधींना धमकी देणं हा विशेषाधिकाराचा भंग आहे आणि तुकाराम मुंढेंबाबत माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल असं सांगितलं.

