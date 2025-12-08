भाजप आमदार करणार तुकाराम मुंढेंच्या निलंबनाची मागणी, नियमबाह्य काम केल्याचा आरोप

राज्याचं हिवाळी अधिवेशन आजपासून नागपुरात सुरू होत आहे. या अधिवेशनात भाजप आमदारांकडून आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या निलंबनाची मागणी करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. विशेष लक्षवेधी सूचना मांडून ही मागणी करण्यात येणार आहे. तुकाराम मुंडे हे नागपूर महापालिकेचे आयुक्त असताना त्यांना नियमबाह्य पद्धतीने कारभार केल्याचा आरोप भाजप आमदारांचा आहे. यामुळे तुकाराम मुंढे यांचं निलंबन करावी अशी मागणी भाजप आमदार विधीमंडळ अधिवेशनात करणार असल्याचं समजते..तुकाराम मुंढे हे नागपूर महापालिकेचे आयुक्त होते. त्यावेळी त्यांना कोणतेही अधिकार दिले नसताना आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे सीईओ म्हणून नेमणूक नसतानाही त्यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा प्रभार नियमबाह्य पद्धतीने स्वत:कडे घेतल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आलाय. स्मार्ट सिटीचे सीईओ म्हणून काम करत त्यांनी मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कोट्यवधी रुपयांचे पेमेंट केले होते असेही आरोप करण्यात आलेत..बिबट्यांना 'जन्मठेप', बालकांचा बळी घेणाऱ्या ४ बिबट्यांबाबत वनविभागाचा मोठा निर्णय.भाजपने तुकाराम मुंढे यांच्यावर गंभीर आरोप केले असल्याचं म्हटलं जातंय. यात तुकाराम मुंढे यांनी काही महिला अधिकाऱ्यांना दमदाटी केल्याच्या आरोपांचाही समावेश आहे. नियमबाह्य पद्धतीने कारभार आणि महिला अधिकाऱ्यांना दमदाटी प्रकरणी पोलिसात एफआयआर दाखल केली होती. पण ठाकरेंचे आणि मविआचे सरकार असल्यानं दबावामुळे तुकाराम मुंढेंवर कारवाई झाली नव्हती. त्यामुळे आता या दोन्ही प्रकरणात तुकाराम मुंढेंवर कारवाई करण्याची मागणी भाजप करणार आहे..तुकाराम मुंढे हे त्यांच्या बेधडक निर्णय आणि कारवाईसाठी ओळखले जातात. २००५ च्या बॅचचे अधिकारी असलेल्या तुकाराम मुंढे यांची गेल्या २० वर्षात २४ वेळा बदली झालीय. प्रशासकीय काम करताना नियमावर बोट ठेवून काम करणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांची कोणत्याही सरकारच्या कार्यकाळात एकाच पदावर जास्त काळ नियुक्ती झाली नाहीय. जास्ती जास्त वर्षभर ते एका पदावर राहिलेत. अलिकडेच ऑगस्ट २०२५ मध्ये त्यांना पुन्हा एकदा दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.