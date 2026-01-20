Ticket Black Marketing: साडेसहाशेचे तिकीट अडीच हजारांत! भारत-न्यूझीलंड टी-२० सामन्याच्या तिकिटांचा काळाबाजार, गुन्हेशाखेकडून विक्रेत्याला अटक

नागपूर

Crime Branch Arrests Ticket Black Market Seller: भारत-न्यूझीलंड सामन्याच्या तिकिटांचा काळाबाजार, १९ वर्षीय तरुणाला अटक
Crime Branch officials with the accused arrested in India–New Zealand T20 match ticket black marketing case.

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: भारत-न्यूझीलंड टी-२० क्रिकेट सामन्याच्या तिकिटांचा काळाबाजार करणाऱ्या १९ वर्षीय तरुणाला गुन्हेशाखा युनिट- ५ च्या पथकाने सापळा रचून अटक केली. आरोपीकडून तिकिटे व मोबाईलसह २३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. मोहम्मद आदीब शेख ईजाज (वय १९, रा. ताजनगर, टेका नाका) असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे.

