Ticket Black Marketing: साडेसहाशेचे तिकीट अडीच हजारांत! भारत-न्यूझीलंड टी-२० सामन्याच्या तिकिटांचा काळाबाजार, गुन्हेशाखेकडून विक्रेत्याला अटक

नागपूर: भारत-न्यूझीलंड टी-२० क्रिकेट सामन्याच्या तिकिटांचा काळाबाजार करणाऱ्या १९ वर्षीय तरुणाला गुन्हेशाखा युनिट- ५ च्या पथकाने सापळा रचून अटक केली. आरोपीकडून तिकिटे व मोबाईलसह २३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. मोहम्मद आदीब शेख ईजाज (वय १९, रा. ताजनगर, टेका नाका) असे अटकेतील आरोपीचे नाव आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुन्हेशाखेचे पथक रविवारी रात्री ९.३० ते १०.३० दरम्यान गस्तीवर होते. तेव्हाच पोलिसांना माहिती मिळाली की, सदर भागातील व्हीसीए स्टेडियमच्या बाजूला हेरिटेज हॉटेलजवळ एक तरुण टी-२० सामन्याची तिकिटे चढ्या दराने विकत आहे. या आधारावर पोलिसांनी सापळा रचून छापा टाकला. .संशयास्पदरित्या फिरत असलेल्या मोहम्मद आदीब शेख ईजाज याला ताब्यात घेऊन अंगझडती घेतली असता त्याच्या खिशात प्रत्येकी ६५० रुपयांची क्रिकेट सामन्याची दोन तिकिटे आढळली. चौकशीत आरोपीने ही तिकिटे प्रत्येकी २ हजार ५०० रुपयांना विकण्याचा प्रयत्न करत असल्याची कबुली दिली. .पोलिसांनी तिकिटे व मोबाईल असा एकूण २३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी पोलिस हवालदार शेख नजीर शेख नबी यांच्या तक्रारीवरून आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला मुद्देमालासह सदर पोलिस ठाण्याच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.