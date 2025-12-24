Nagpur Crime : शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकरला अटक; शासनाला १२ कोटींचा फटका

नागपूर - बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणी सायबर पोलिसांनी आणखी एका शिक्षणाधिकाऱ्याला मंगळवारी (ता. २३) सकाळी वर्धा येथून अटक केली. यवतमाळ येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी रवींद्र शंकरराव काटोलकर (रा. गोविंदनगर, नागलवाडी, वर्धा) असे आरोपीचे नाव आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये प्राथमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून पदभार असताना, ३९ बनावट शालार्थ आयडी त्यांनी तयार केले होते. .शालार्थ आयडी प्रकरणात उपसंचालक कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी रवींद्र पाटील यांनी एप्रिल महिन्यात बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाची तक्रार दाखल केली होती. चौकशीत सदर पोलिसांनी सर्वप्रथम उपसंचालक उल्हास नरड यांना गडचिरोलीतून अटक केली..त्यानंतर प्रकरणाची चौकशी सायबर पोलिसांकडूनही सुरू करण्यात आली. त्यात ६६३ शिक्षकांचे शालार्थ आयडी बनावट असल्याची बाब समोर आली होती. त्यानुसार सखोल तपासास सुरू झाला. त्यात नरड यांच्यासह, जामदार, पारधी, वंजारी या चार आजी- माजी उपसंचालकांसह काळुसे, कुंभार आणि गोंदियातील शिक्षणाधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले..त्यांच्यासह वेतन अधीक्षक नीलेश वाघमारे, नऊ लिपिक, तीन मुख्याध्यापक, दोन शाळा संचालक, चार सहाय्यक शिक्षक असे एकूण २६ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक तयार करण्यात आले आहे.या पथकाच्या माध्यमातून गेल्या काही महिन्यांपासून अटक सत्र सुरू आहे. काटोलकर यांच्यावरही ऑगस्ट महिन्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच त्यांना चौकशीसाठीही बोलाविण्यात आले होेते. मात्र, तेव्हा सायबर पोलिसांकडून त्यांना केवळ सूचनापत्र देऊन सोडण्यात आले होते..त्यानंतर सखोल चौकशी केल्यावर त्यांनी जिल्हा परिषदेमध्ये प्राथमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून अतिरिक्त पदभार असताना शिक्षकांचे ३९ शालार्थ आयडी प्रस्तावांची शहानिशा न करता, त्यांचे थकीत आणि नियमित वेतन काढण्याचे काम केले. त्यातून शासनाचे १२ कोटी रुपयांचे नुकसान केले. त्यावरून काटोलकर यांना मंगळवारी सकाळी वर्धा येथून पथकाने अटक करण्यात आली..गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडीनागपुरात आणल्यानंतर काटोलकर यांना प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात सादर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना गुरुवारपर्यंत (ता.२५) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले..अटकेच्या भीतीने घेतली बदली!काटोलकर जिल्हा परिषदेत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी असताना सायबर पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी बोलाविले होते. त्यानंतर त्यांनी विभागीय शिक्षण मंडळात सहसचिव म्हणून बदल करून घेतली. मात्र, त्यानंतरही शालार्थ आयडी प्रकरणाचे गुहाळ त्यांच्यामागे लागल्याने त्यांनी शिक्षण मंडळातून अमरावती विभागातील यवतमाळ जिल्ह्यात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून बदली घेतल्याची चर्चा शिक्षण विभागात रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.