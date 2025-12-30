Nagpur Crime: मेहुण्यांचा जावयावर प्राणघातक हल्ला; पत्नीवरून वाद विकाेपाला पाेहचला, दोघांना अटक

नागपूर: माहेरी गेलेल्या पत्नीला घरी परत आणण्यासाठी सासरी गेलेल्या जावयावर दोन मेहुण्यांनी चाकूने प्राणघातक हल्ला करीत, गंभीर जखमी केले. ही घटना शनिवारी (ता.२७) दुपारच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी दोन्ही मेहुण्यांना अटक केली आहे. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.विकास ऊर्फ बाल्या अरविंद डोंगरे (वय ३२), शशिकांत ऊर्फ श्रीकांत अरविंद डोंगरे (वय ४५, दोघेही रा. संजयगांधीनगर, बुद्धविहारजवळ, यशोधरानगर) अशी आरोपींची तर सुशील हरिश्चंद्र वासे (वय ३६, रा.यादवनगर, ) असे जखमी जावयाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुशील वासे आणि त्यांच्या पत्नीमध्ये दोन वर्षांपासून वाद सुरू आहे..या वादातून त्यांची पत्नी माहेरी राहत होती. मात्र, पत्नीला परत आणण्यासाठी सुशील सातत्याने प्रयत्न करीत होते. त्यातून ते शनिवारी (ता.२७) दुपारच्या सुमारास मेहुण्यांच्या घरी गेले. तिथे त्यांनी पत्नीला घरी पाठविण्याची विनंती केली आणि घरी परतले. दरम्यान दोन वाजताच्या सुमारास ते घरी झोपले असताना, विकास आणि शशिकांत दोघेही त्यांच्या घरी आले. त्यांनी सुशीलसोबत भांडणाला सुरुवात केली. दरम्यान विकासने चाकूने सुशीलच्या छातीवर वार केले. यात सुशील गंभीर जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी मेयो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...घटनेची माहिती मिळताच यशोधरानगर पोलिस ठाण्याचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक तेलरांधे यांनी तपासाची चक्रे फिरविली. सुशील वासे यांच्या तक्रारीवरून आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींचा शोध घेऊन त्यांना तात्काळ अटक केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.