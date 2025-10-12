Nagpur Land Fraud: माजी पोलिस आयुक्तांची केली फसवणूक; बिल्डरकडून खोट्या स्वाक्षरी, ई-मेल आयडीचा वापर

नागपूर : जमिनीच्या बदल्यात तीन बीएचके फ्लॅट देण्याची बतावणी करून तो न देता, जमिनीची माहिती मिळविण्यासाठी एका बिल्डरने चक्क माजी पोलिस आयुक्त अंकुश धनविजय यांची बनावट स्वाक्षरी, ई-मेलआयडी आणि जुन्या आधारकार्डचा वापर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हिंगणा पोलिसांनी बिल्डरविरोधात फसवणुकीसह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे..प्रवीण वाल्दे (रा. दादा धुनीवाले चौक, जुना बगडगंज) असे आरोपीचे नावा आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अंकुश धनविजय यांची मौजा वागदरा (गुमगाव) हॉटेल ले-मॅरिडियन हॉटेलजवळ चार एकर शेती आहे. ही जमीन अकृष गटात असल्याने त्यांना प्रवीण वाल्दे यांनी संपर्क केला..यावेळी त्याने त्याच्या बदल्यात त्यांना त्याच्या सुरू करण्यात येणाऱ्या अपार्टमेंटच्या स्कीममध्ये तीन बीएचके फ्लॅट देण्याची बतावणी केली. त्यावरून त्यांनी २०२३ साली वालदे याला हस्तांतरण करारपत्र तयार करून दिले. त्यानंतर बांधकाम करण्यास सुरुवात केली. करारात नमूद असल्याप्रमाणे त्यांना अडीच वर्षात फ्लॅट देणे बंधनकारक होते. मात्र, त्यानंतरही त्याने फ्लॅट दिला नसून अपार्टमेंटचे बांधकाम अर्धवट आहे..दरम्यान यापूर्वी १० ऑक्टोबर २०२२ ला नागपूर सुधार प्रन्यासकडे जमिनीचा नकाशा मिळविण्यासाठी अंकुश धनविजय यांच्या खोट्या स्वाक्षरीचा अर्ज सादर करीत, त्यावर त्यांंचा बनावट ई-मेल आयडी टाकला. शिवाय यासाठी लागणारे आधारकार्ड त्याने मिळविले. मात्र, या आधारकार्डवर पोलिस आयुक्तांच्या बंगल्याचा पत्ता असल्याने त्याने स्वतःनाव व पत्ता आणि मोबाइल टाकून नकाशा मिळविला..Nashik Police : राजकीय हस्तक्षेप नको: सिंहस्थ कुंभमेळ्याआधी नाशिकची कायदा-सुव्यवस्था कडक करा.याच नकाशाच्या आधारे त्याने धनविजय यांना संपर्क करून त्यांची फसवणूक केली. दरम्यान धनविजय यांना ही जमीन अकृषक असून त्याची सध्याची किंमत दोन कोटी ५९ लाख ८८ हजार रुपये असल्याचे समजले. त्यामुळे त्यांची फसवणूक झाल्याचे त्यांना कळताच, त्यांनी हिंगणा पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यावरून बिल्डरविरोधात हिंगणा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.