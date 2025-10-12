नागपूर

Nagpur Land Fraud: माजी पोलिस आयुक्तांची केली फसवणूक; बिल्डरकडून खोट्या स्वाक्षरी, ई-मेल आयडीचा वापर

Nagpur News: नागपूरमध्ये बिल्डरने माजी पोलीस आयुक्तांकडून जमिनीची फसवणूक केली, बनावट स्वाक्षरी, ई-मेल आणि आधारकार्डचा वापर केला. फसवणुकीसह हिंगणा पोलीसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
नागपूर : जमिनीच्या बदल्यात तीन बीएचके फ्लॅट देण्याची बतावणी करून तो न देता, जमिनीची माहिती मिळविण्यासाठी एका बिल्डरने चक्क माजी पोलिस आयुक्त अंकुश धनविजय यांची बनावट स्वाक्षरी, ई-मेलआयडी आणि जुन्या आधारकार्डचा वापर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हिंगणा पोलिसांनी बिल्डरविरोधात फसवणुकीसह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

