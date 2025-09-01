नागपूर

Nagpur News:'ओबीसी बांधवांचे संविधान चौकात साखळी उपोषण'; अन्यथा देशातील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल

OBC Protest Escalates: प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांनी सरसकट ओबीसीचे प्रमाणपत्र देण्याची जरांगे यांची मागणी ओबीसींच्या आरक्षणाला नख लावणारी आहे, असे सांगितले. मराठा आरक्षणासंदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे स्पष्ट धोरण आहे.
OBC community members staging a chain hunger strike at Samvidhan Chowk in support of their reservation rights.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: ओबीसी बांधवांचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही. मात्र, सरकारने त्यांना वेगळे आरक्षण द्यावे. ओबीसीमधून देऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. सरकारने दबावाखाली येऊन ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर राज्यातील नव्हेतर देशातील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा आज येथे देण्यात आला.

Nagpur
