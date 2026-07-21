नागपूर

Chandrashekhar Bawankule: कर्मचाऱ्यांवरील हल्ला सहन करणार नाही: चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा इशारा, ‘नीट’वरून आंदोलन हे षड््यंत्र

Chandrashekhar Bawankule on NEET protest: सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा; कायदा हातात घेणाऱ्यांना कोणतीही सूट नाही, दोषींवर गंभीर गुन्हे दाखल
Bawankule Says NEET Protest Is a Planned Conspiracy, Issues Strong Warning on Staff Safety

Bawankule Says NEET Protest Is a Planned Conspiracy, Issues Strong Warning on Staff Safety

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: सरकारी कर्मचारी कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्यावर होणारा हल्ला कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. अशा प्रकरणात दोषींवर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कायदा हातात घेणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही, असा इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दिला.

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