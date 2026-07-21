Chandrashekhar Bawankule: कर्मचाऱ्यांवरील हल्ला सहन करणार नाही: चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा इशारा, ‘नीट’वरून आंदोलन हे षड््यंत्र

नागपूर: सरकारी कर्मचारी कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्यावर होणारा हल्ला कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. अशा प्रकरणात दोषींवर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कायदा हातात घेणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही, असा इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दिला..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.पुण्यातील मुद्रांक निरीक्षकावरील मारहाण प्रकरणावर कठोर भूमिका मांडताना त्यांनी सांगितले की, पुणे पोलीस आयुक्तांनी या प्रकरणात तातडीने कठोर कारवाई केली आहे. या घटनेतील काही आरोपी अद्याप फरार आहे. त्यात एका वकिलाचाही समावेश आहे. .अधिकारी चुकीचे वागत असल्यास त्यांच्याविरोधात तक्रार करण्याची कायदेशीर व्यवस्था उपलब्ध आहे; मात्र कायदा हातात घेऊन मारहाण करणे अक्षम्य आहे. तसेच या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुद्रांक विभागातील अधिकाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये, असे आवाहनही बावनकुळे यांनी केले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.‘नीट’वरून आंदोलन हे षड््यंत्र‘नीट’ परीक्षा प्रकरणावरून सुरू असलेले आंदोलन हे विरोधी पक्षांचे राजकीय षड््यंत्र असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठीच हे आंदोलन रचले गेले आहे. पेपरफुटी प्रकरणात सरकारने दोषींवर कठोर कारवाई केली असून भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.