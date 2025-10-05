नागपूर: आई-वडील दोघेही पोलिसांत तेव्हा चिमुकल्या मुलाला सोडून कसे कर्तव्य बजावणार. ‘ती’ कामावर असताना, तिच लक्षही चिमुकल्याकडे लागलेले असते. अशावेळी चिमुकल्याचा सांभाळ करणे आणि त्यांना माया लावणार कोण? हा प्रश्न त्यांच्यासमोर पडतो. या समस्येचे समाधान पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी केले असून आता या चिमुकल्यांना ‘चिमणीघर’ची माया मिळणार आहे. महिला पोलिसांची ही समस्या सोडविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने मुख्यालयातील बंद पडलेले ‘पाळणाघर’ सुस्थितीत करून त्याचे ‘चिमणीघर’ असे नामकरण करीत, कर्तव्य बजाविणाऱ्या महिलांना त्यांच्या चिमुकल्या पाल्यांची काळजीतून मुक्त केले आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .पोलिस संपूर्ण सक्षमतेने कर्तव्य बजावतात. मात्र, अनेकदा बंदोबस्तात २४ तास काम करताना त्यांचा जीव त्यांच्या चिमुकल्या पाल्यांमध्ये असतो. याबाबत पोलिस आयुक्तांकडे काही महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून पाळणाघर सुरू करण्याचा संदेश पाठविण्यात आला होता. त्या संदेशावरून पाळणाघराचा शोध घेण्यात आला. मुख्यालयातील अलंकार सभागृहाजवळ असलेले पाळणाघर बंद अवस्थेत असून इमारतीची दुरावस्ता झाल्याचे समोर आले..त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने ही इमारत दुरूस्त करून मुलांसाठी आवश्यक त्या सर्वच सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेत एका महिन्यात चिमणीघर सुरू करण्यात आले आहे. सध्या येथे २५ पेक्षा अधिक मुलांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आज पोलिस आयुक्तांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात गुन्हेशाखेचे अपर पोलिस आयुक्त वसंत परदेशी यांच्यासह सर्वच पोलिस उपायुक्त उपस्थित होते. साहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल दौंड यांनी संचालन व आभार मानले..तुमची काळजी घेणे आमची जबाबदारी - पोलिस आयुक्तमहिला पोलिस कर्मचारी चोवीस तास कर्तव्य बजावता, त्यामुळे तुमची काळजी घेणे हे आमची जबाबदारी आहे. आता चिमुकल्या पाल्यांची काळजी राहणार नाही. आम्ही निष्ठेने पार पाडू अशी हमी पोलिस आयुक्त डॉ. सिंगल यांनी दिली. यावेळी त्यांनी त्यामुळे पालकांची काळजी न करता कर्मचारी आपले कर्तव्य निष्ठेने पार पाडतील असा विश्वास व्यक्त केला. याशिवाय भविष्यात ती वाढवून आणखी काही ठिकाणी चिमणीघर सुरू करण्यात येणार असल्याची ग्वाही आयुक्तांनी यावेळी दिली..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.बंद पडू नये याची काळजी घ्या - नवीनचंद्र रेड्डीपाळणाघरांमुळे कर्मचाऱ्यांना आता पाल्यांची काळजी राहणार नाही. हे बंद पडणार नाही,याची काळजी घ्या असे प्रतिपादन पोलिस सहआयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी यांनी केले. यावेळी वरिष्ठांसह संबंधित कर्मचाऱ्यांनी ती काळजी घेणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांना याचा निश्चितच फायदा होईल असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.