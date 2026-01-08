Nagpur Crime: मुख्यमंत्र्यांचा तोतया पीए ताब्यात; अटकेच्या भीतीने मेडिकलमध्ये दाखल, धक्कादायक माहीती आली समाेर!

नागपूर: लॉन मालकाला मुख्यमंत्र्यांच्या पीए म्हणून धमकी देणारा तोतया पोलिसांना अखेर सापडला. मात्र, अटकेच्या भीतीने त्याची प्रकृती बिघडली. त्यामुळे त्याला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .वरुण मेहाडिया असे तोतयाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रामदासपेठ येथील रहिवासी विजय तालेवार यांचे बजाजनगर परिसरात ‘साई वाटिका लॉन’ आणि ‘साई माऊली बँक्वेट हॉल आहे. १९ डिसेंबर रोजी सकाळी तालेवार यांच्या मोबाइलवर वरुणने संपर्क साधला. मी हैदराबाद हाऊस येथील मुख्यमंत्री कार्यालयाचा पीए वरुण मेहाडिया बोलत असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री कार्यालयातील सर्व व्यवस्था आपणच पाहतो, असे सांगत त्याने तालेवार यांना धमकावले..त्याने ‘दिघोरे यांनी तुमचा लॉन बुक केला होता, तरीही तुम्ही त्यांच्याकडे पैशांची मागणी का करत आहात,’ असे म्हणत धमकी दिली. वरुण याने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. तालेवार यांनी तत्काळ मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधून माहिती घेतली. चौकशीत वरुण मेहाडिया नावाचा कोणताही व्यक्ती मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संबंधित नसल्याचे स्पष्ट झाले. .Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.त्यांनी बजाजनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत तपासास सुरुवात केली. दरम्यान पोलिसांनी चौकशीसाठी त्याला ठाण्यात बोलाविले. त्याने समाधानकारक उत्तर दिले नाही. बुधवारी (ता.७) पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. मात्र, त्या घरच्यांनी त्याची मानसिक स्थिती ठिक नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे पोलिसांनी त्याला तपासणीसाठी मेडिकलमध्ये पाठविले. डॉक्टरांनी त्याला दाखल केले असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.