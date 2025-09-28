नागपूर

Harshvardhan Sapkal: मनुस्मृती सोडा; गांधीविचार स्वीकारा: काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा रा.स्व. संघाला सल्ला

Leave Manusmriti, Adopt Gandhian Thought: नागपुरातील पवित्र दीक्षाभूमी ते वर्ध्यातील सेवाग्रामपर्यंत संविधान सत्याग्रह पदयात्रा काढण्यात येत आहे. या पदयात्रेची सुरुवात सोमवारी (ता.२९) सकाळी ७ वाजता दीक्षाभूमीतून होत आहे.
Harshwardhan Sapkal
Harshwardhan SapkalSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शंभर वर्षे पूर्ण होत असताना देश हा सर्वांचा आहे, हे मान्य करून विषारी व विखारी विचार सोडावा. मनुस्मृती व ‘बंच ऑफ थॉट’ला तिलांजली देऊन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे विचार व भारताचे संविधान स्वीकारावे, असा सल्ला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला.

Loading content, please wait...
Nagpur
political
district
congress leader
social activist
RSS chief

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com