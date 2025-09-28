Harshvardhan Sapkal: मनुस्मृती सोडा; गांधीविचार स्वीकारा: काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा रा.स्व. संघाला सल्ला

नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शंभर वर्षे पूर्ण होत असताना देश हा सर्वांचा आहे, हे मान्य करून विषारी व विखारी विचार सोडावा. मनुस्मृती व ‘बंच ऑफ थॉट’ला तिलांजली देऊन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचे विचार व भारताचे संविधान स्वीकारावे, असा सल्ला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.नागपुरातील पवित्र दीक्षाभूमी ते वर्ध्यातील सेवाग्रामपर्यंत संविधान सत्याग्रह पदयात्रा काढण्यात येत आहे. या पदयात्रेची सुरुवात सोमवारी (ता.२९) सकाळी ७ वाजता दीक्षाभूमीतून होत आहे. त्याच्या पूर्वसंध्येला रविवारी काँग्रेसच्यावतीने व्हरायटी चौक ते संविधान चौकादरम्यान मशाल मार्च काढण्यात आला. या मार्चचे संविधान चौकात सभेत रूपांतर झाले. त्यावेळी सपकाळ बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी, शिवसेना (ठाकरे) नेत्या सुषमा अंधारे, काँग्रेस शहराध्यक्ष व आमदार विकास ठाकरे, माजी मंत्री अनिल देशमुख आदी उपस्थित होते..सपकाळ म्हणाले, की यंदा २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी जयंती, दसरा व संघाची शताब्दी हा सुवर्णयोग एकाच दिवशी आला आहे. संघाला शंभर वर्षे होत असताना आलेला हा योग संघाने समजून घ्यायला हवा. केवळ गांधीजींच्या पुतळ्यापुढे मानवंदना देऊन चालणार नाही तर नथुरामचा धिक्कार करून बुरसटलेले विचार, मनुस्मृती व ‘बंच ऑफ थॉट’ला तिलांजली देऊन गांधी विचार व भारताचे संविधान स्वीकारावे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विसर्जित करून टाकावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. भाजप ही संघाची कठपुतळी असून, त्यांच्या नादी लागलेल्या बहुजनांच्या मुलांची कीव येत असल्याचेही सपकाळ म्हणाले..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.देशासाठी क्रांती अनिवार्यतुषार गांधी म्हणाले, ‘‘मतचोरी, विश्वासचोरी होतच आहे. परंतु आता हे सरकार देशाच्या संविधानाला कमकुवत करत आहे. आज पूरपरिस्थितीमुळे लाडक्या बहिणींच्या पतीची जमीन खरवडून निघाली असताना मुख्यमंत्री मदतीऐवजी दिल्लीपुढे हात पसरवित आहेत. देशाला वाचविण्यासाठी क्रांती अनिवार्य आहे. महात्मा गांधींच्या मार्गाने किंवा भगतसिंग यांच्या मार्गाने क्रांती घडवावी लागेल.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.