नागपूर: ॲड. अभिजित वंजारी यांच्या कार्यालयावर रविवारी समाजकंटकांनी शाई फेकल्याच्या निषेधार्थ कॉंग्रेसकडून सतरंजीपूरा येथील सुभाष पुतळ्यासमोर निषेध आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. दरम्यान काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. एकीकडे काँग्रेसचे कार्यकर्ते नारेबाजी करत होते, त्यामुळे वाद चिघळू नये म्हणून पोलिसांनी बॅरेकेटींग करत कार्यकर्त्यांना अडवण्यात आल्याने अनर्थ टळला. .OBC Reservation: 'ओबीसी आरक्षणामधील घुसखोरी थांबवा'; फलटणला तालुका संघर्ष समितीतर्फे रास्ता रोको; तहसीलदारांना निवेदन.काँग्रेसचे विधान परिषद आमदार ॲड. अभिजित वंजारी यांच्या सेंट्रल एवेन्यूवरील आंबेडकर चौक जवळच्या कार्यालयातील नाम फलकाला काळे फासण्यात आले आहे. अभिजित वंजारी विधान परिषदेचे आमदार असताना त्यांनी त्यांच्या कार्यालयातील नाम फलकावर ''आमदार पूर्व नागपूर'' असे विधानसभा मतदारसंघाचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर समाजकंटकांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. अशातच रविवारी वंजारी यांच्या आंबेडकर चौक जवळील कार्यालयाच्या दार आणि नामफलकावर अज्ञात आरोपींनी काळे फासले. .त्यानंतर वंजारी यांच्या कार्यालयाकडून पोलीस तक्रार करण्यात आली आहे. समाजकंटकांनी हे कृत्य केले असावे असा काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे. त्या विरोधात आज कॉग्रेसचे आमदार व शहराध्यक्ष विकास ठाकरे, आमदार ॲड. अभिजित वंजारी, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव माननीय श्री गिरीश भाऊ पांडव, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव उमाकांत अग्निहोत्री, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव अतुल कोटेजा, प्रवक्ते अतुल लोंढे, माजी नगरसेवक प्रशांत धवड, नरेश गावंडेसह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते..दरम्यान, काँग्रेसचे कार्यकर्त्यांकडून नारेबाजी करण्यात आली. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलिसांनी बॅरेकेटींग करत कार्यकर्त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आंदोलकांनी त्यालाही ओलांडण्याचा प्रयत्न केलाय. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दीक युद्ध रंगले. मात्र, संघर्ष टळला..Pune Flight Landing: 'पुण्याहून दिल्लीला जाणाऱ्या स्पाइसजेट विमानाचे तांत्रिक बिघाडामुळे लँडिंग'; कॉकपिटमध्ये हवेचा दाब कमी झाल्याने निर्णय.शाईफे करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा :ॲड. वंजारीॲड. अभिजित वंजारी हे विधान परिषदेच्या नागपूर पदवीधर मतदार संघाचे आमदार आहे. त्याचे नागपूरच्या वर्धमान नगर भागात २०२० पासून जनसंपर्क कार्यालय आहे. या कार्यालयाच्या पाटीवर आमदार ॲड. अभिजित वंजारी यांचे जनसंपर्क कार्यालय, पूर्व नागपूर विधानसभा क्षेत्र असा उल्लेख आहे. त्याला समाजकंटकांचा आक्षेप होता. त्यातून त्यांनी शाईफेक केली. हा पूर्वनियोजित कट असून आरोपींवर कठोर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आमदार अभिजित वंजारींसह काँग्रेस नेत्यांनी केली. या विरोधात अभिजित वंजारी व कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी पोलिस आयुक्त यांना भेटून तक्रार दिली आहे.