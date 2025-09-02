नागपूर

Nagpur News:'पूर्व नागपुरात काँग्रेस कार्यकर्ते आक्रमक'; आमदाराच्या फलकाला काळे फासल्‍याने वाद, काही काळ तणावाचे वातावरण

Political Clash in East Nagpur: अभिजित वंजारी विधान परिषदेचे आमदार असताना त्यांनी त्यांच्या कार्यालयातील नाम फलकावर ''आमदार पूर्व नागपूर'' असे विधानसभा मतदारसंघाचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर समाजकंटकांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. रविवारी वंजारी यांच्या कार्यालयाच्या दार आणि नामफलकावर अज्ञात आरोपींनी काळे फासले.
“Congress workers protesting in East Nagpur after blackening the MLA’s board; political tension in the area.”
“Congress workers protesting in East Nagpur after blackening the MLA’s board; political tension in the area.”Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: ॲड. अभिजित वंजारी यांच्या कार्यालयावर रविवारी समाजकंटकांनी शाई फेकल्याच्या निषेधार्थ कॉंग्रेसकडून सतरंजीपूरा येथील सुभाष पुतळ्यासमोर निषेध आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. दरम्यान काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. एकीकडे काँग्रेसचे कार्यकर्ते नारेबाजी करत होते, त्यामुळे वाद चिघळू नये म्हणून पोलिसांनी बॅरेकेटींग करत कार्यकर्त्यांना अडवण्यात आल्याने अनर्थ टळला.

Loading content, please wait...
Congress
Nagpur
political
workers
MLA
district
agitation news
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com