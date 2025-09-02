Nagpur News: 'बांधकाम कंत्राटदाराने गळफास घेऊन जीवन संपवले'; राजनगर भागातील घटना, बिले थकल्याने होते नैराश्यात

नागपूर: कंत्राटदारांच्या देयके थकबाकीचा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर होऊ लागला आहे. सांगली जिल्ह्यातील एका युवा कंत्राटदाराने यापूर्वी आत्महत्या केली होती. आता नागपूरमधील कंत्राटदाराने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. कामाची देयके थकल्यामुळे कर्जही थकले होते. यामुळे आलेल्या नैराश्यातून त्यांनी हे पाऊल उचलल्याची चर्चा आहे. पी. व्ही. वर्मा (६१) असे मृताचे नाव आहे. या घटनेमुळे कंत्राटदार वर्गात प्रचंड खळबळ उडाली असून प्रलंबित बिले मिळत नसल्याने रोष वाढत आहे. .Maratha Reservation: 'मराठा समाजाला सरसकट ‘कुणबी’ अडचणीचे'; दोन प्रकरणांत सर्वोच्च, उच्च न्यायालयाची नकारघंटा .सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्मा हे रस्ते बांधकामाचे कंत्राट घेत होते. या कामाची बिले संबंधित विभागाकडून न मिळाल्याने त्यांच्यावर कर्ज वाढत गेले. यामुळे ते सतत तणावात राहायचे. त्यातूनच त्यांना नैराश्य आले होते. वाढत्या तणावातून त्यांनी टोकाचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. राजनगरातील स्वमालकीच्या घरात पत्नी, एक मुलगा आणि मुलीसह वास्तव्य होते. काही वर्षांपूर्वीच त्यांनी हे घर विकले आणि भाड्याच्या घरात राहायला गेले होते. दोन्ही मुले शिक्षणासाठी हैदराबादला गेली. त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी पत्नीसुद्धा गेली. शिक्षणानंतर मुलांना नोकरी लागली. त्यामुळे वर्मा यांची पत्नी मुलांसह हैदराबादलाच आहे. अधून मधून त्या राजनगरात यायच्या..विविध बांधकामांचे पैसे संबंधित विभागांकडून मिळत नसल्याने कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. याबाबत चर्चा करण्यासाठी आणि पुढील दिशा ठरविण्यासाठी गणपती विसर्जन झाल्यानंतर पुण्यात राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनदिली आहे. प्रतिसाद न मिळाल्याने पोलिसांना सूचना वर्मा राजनगरात एकटेच राहात होते. स्वयंपाक आणि घरकामासाठी एक महिला होती..नेहमी प्रमाणे रविवारी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास त्यांनी भोजन केले आणि चौकीदाराला मुख्य गेट लावण्यास सांगितले. सोमवारी सकाळी त्यांचे मित्र भेटायला गेले. मात्र, दार बंद होते. मित्रांनी दार ठोठावले आतून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांनी चौकीदाराला बोलाविले. शेवटी पोलिसांना सूचना दिली. सदर ठाण्याचे पोलिस पथक घटनास्थळी पोहोचले. दार उघडून आतमध्ये प्रवेश केला असता वर्मा पंख्याला दुपट्ट्याच्या साहाय्याने गळफास घेतलेल्या स्थितीत आढळून आले. .माेठी बातमी! 'महागणपती रांजणगाव देवस्थानाचे ६५ एकर क्षेत्र गायब';थेट राज्यपालांकडे तक्रार, देवस्थान ट्रस्टही खडबडून जागे.पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी मेयो रुग्णालयात रवाना केले. दरम्यान या घटनेची माहिती वर्मांच्या पत्नीला देण्यात आली. त्यानुसार मुलांसह पत्नी नागपूरकडे रवाना झाली. पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी केल्यावर त्यांना कुठल्याही प्रकारची सुसाईट नोट मिळाली नाही. तसेच संशयास्पद काहीच आढळून आले नाही. पोलिसांनी तूर्त आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.