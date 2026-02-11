Amravati Crime : चार महिने पाच जणांकडून अत्याचार; शाळकरी मुलगी राहिली गर्भवती, दोघे आरोपी अल्पवयीन

चांदूररेल्वे : चांदूररेल्वे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावात धक्कादायक प्रकार उघडकीस (Chandurrailway POCSO Case) आला असून, अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर तीन ते चार महिन्यांपूर्वी पाच जणांनी वारंवार अत्याचार केल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. या अत्याचारातून संबंधित मुलगी गर्भवती राहिल्याचे निष्पन्न (Minor Girl Assault) झाले आहे. .या प्रकरणी मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून चांदूररेल्वे पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला असून, पाच आरोपींपैकी दोघे विधिसंघर्ष बालक असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित अल्पवयीन मुलगी गावातून शाळेत ये-जा करत असताना एका संशयित आरोपीशी तिचा संपर्क आला. त्यानंतर पाचही आरोपींनी वेगवेगळ्या धमक्या देत मुलीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी व वेगवेगळ्या वेळी अत्याचार केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. धमक्यांमुळे व भीतीमुळे मुलीने हा प्रकार कुणालाही सांगितला नाही, असेही तक्रारीत म्हटले आहे..गेल्या चार महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू होता. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मुलीची प्रकृती अचानक बिघडल्याने तिच्या आईने तिला उपचारासाठी दवाखान्यात नेले. वैद्यकीय तपासणीनंतर ती गर्भवती असल्याचे उघडकीस आले. यानंतर या धक्कादायक घटनेचा संपूर्ण प्रकार समोर आला..Khanapur Accident : लग्नाचे कार्य आटोपून गोव्याला परतताना काळाचा घाला; पत्नी जागीच ठार, पती जखमी, पालीतील 'ते' वळण ठरतंय जीवघेणं.त्यानंतर मुलीच्या आईने चांदूररेल्वे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यावरून पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. संबंधित प्रकरणात गंभीर स्वरूपाचे कलम तसेच अल्पवयीन असल्याने पोक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येत असून, आरोपींची चौकशी सुरू असल्याचे पोलिस प्रशासनाने सांगितले आहे..या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून, पीडित मुलीला वैद्यकीय व मानसिक आधार देण्यात येत असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.