नागपूर

Nagpur Fraud: ‘क्रिप्टो करन्सी’तून दुप्पट नफ्याचे आमिष; सायबर चोरट्यांकडून दीड कोटीने फसवणूक

Cryptocurrency Fraud in Maharashtra: कृष्णा डबरासे हे खासगी नोकरी करतात. २५ जुलैला त्यांना त्यांच्या मोबाइलवर व्हॉट्सॲप मेसेज आला. त्यात क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक केल्यास दुप्पट फायदा होईल, असे नमूद करण्यात आले होते. त्यांनी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करताच, त्यांना एका ग्रुपमध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक केल्यास दुप्पट फायद्याचे आमिष दाखवित, सायबर चोरट्यांनी दीड कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली. याप्रकरणी कृष्णा डबरासे (वय ५०, रा. दत्तवाडी) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी सायबर चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.

