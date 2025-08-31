Nagpur Fraud: ‘क्रिप्टो करन्सी’तून दुप्पट नफ्याचे आमिष; सायबर चोरट्यांकडून दीड कोटीने फसवणूक

नागपूर: क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक केल्यास दुप्पट फायद्याचे आमिष दाखवित, सायबर चोरट्यांनी दीड कोटी रुपयांनी फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली. याप्रकरणी कृष्णा डबरासे (वय ५०, रा. दत्तवाडी) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी सायबर चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. .OBC Federation Aggressive:'ओबीसी महासंघ आक्रमक, साखळी उपोषण सुरू'; अन्यथा मुंबईत धडकणार, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध .कृष्णा डबरासे हे खासगी नोकरी करतात. २५ जुलैला त्यांना त्यांच्या मोबाइलवर व्हॉट्सॲप मेसेज आला. त्यात क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक केल्यास दुप्पट फायदा होईल, असे नमूद करण्यात आले होते. त्यांनी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करताच, त्यांना एका ग्रुपमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. तिथे काही जण क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक केल्यावर झालेल्या नफ्याबाबत बोलत असल्याचे आढळले. त्यावरून त्यांनीही गुंतवणुकीसाठी होकार दिल्याने त्यांचा आयडी तयार करून त्यात पैसे गुंतविण्यास सांगितले. सुरुवातीला एक लाख रुपये गुंतवणूक केल्यावर त्यांना काहीच दिवसात त्यांच्या खात्यात ४ लाख ५० हजार रुपये झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्यांनी सायबर चोरट्याकडून देण्यात आलेल्या तब्बल वीस खात्यामध्ये १ कोटी ४७ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली..त्यानंतर त्यावरील नफा बघितल्यावर पैसे काढण्याची मागणी केली. मात्र, नफा दिसत असला तरी, त्यांना पैसे विड्रॉल करता येत नसल्याने त्यांना फसवणूक झाल्याचे आढळले. त्यामुळे त्यांनी २५ ऑगस्टला सायबर पोलिसांकडे तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी सायबर चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल करीत तपास सुरू केला आहे..MLA Ashish Deshmukh: सावनेर येथे ‘रक्षा कॉरिडॉर’ सुरू करावे: आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांचे सरंक्षण मंत्र्यांना पत्र .१७ लाख रुपये गोठविलेपोलिसांना दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बळीराम सुतार यांच्या नेतृत्वात गुन्ह्याचा तांत्रिकरित्या तपास सुरू केला. तपासात सायबर पोलिसांना सायबर चोरट्याद्वारे फसवणूक केलेले एका बॅंकेत असलेले १७ लाख रुपये गोठविण्यात यश मिळाले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.