Nagpur Crime: 'नागपुरात डिलिव्हरी बॉयकडून २२.३४ लाखांचा अपहार'; महागडे पार्सल लंपास, अकरा जणांविरुद्ध गुन्हा..

नागपूर: ऑनलाइन डिलिव्हरी क्षेत्रातील नामांकित 'इंस्टाकार्ट' कंपनीतील डिलिव्हरी बॉय असलेल्या ११ जणांनी पार्सलमधील महागड्या वस्तू परस्पर काढून घेत, २२ लाख ३४ हजार ९६३ रुपयांचा अपहार केला. हा अपहार नागपूर कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने केल्याचे कंपनीच्या ऑडिटमधून पुढे आले आहे. याप्रकरणी पुण्यातील कंपनीचे अधिकारी प्रकाश रतीलाल शहा (वय ६५, रा. पार्षवनगर, पुणे) यांनी राणाप्रतापनगर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून ११ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे..कुणाल पांडुरंग गोंडे (रा. नेहरूनगर, गांधी वार्ड, बल्लारपूर), श्रेयस उपेंद्र मेश्राम (रा. पिंपळगाव, भंडारा), साहिल ईश्वर मेश्राम (रा. दिघोरी, आमगाव, जि. भंडारा) अशी मुख्य आरोपींची नावे आहेत. राणाप्रतापनगर पोलिस ठाणे हद्दीतील गोपाळनगर, व्ही.एन.आय.टी. गेटसमोर प्लॉट क्रमांक ८ येथे इंस्टाकार्ट कंपनीचे कार्यालय आहे..तिथे कुणालसह अकरा जण डिलिव्हरी बॉय म्हणून कार्यरत होते. प्रकाश शहा यांनी या कार्यालयाचे ऑडिट केले असता, त्यांना १ ऑगस्ट २०२५ रोजी दुपारी १२ ते २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ६ या कालावधीत कंपनीतील डिलिव्हरी बॉयने वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहोचविल्या नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या..त्याची चौकशी केली असता २२ लाख ३४ हजार ९६३ रुपयांच्या वस्तूंचा समावेश असून त्या कंपनीतही परत आल्या नसल्याचे त्यांना दिसून आले. त्यामुळे डिलिव्हरी बॉयने हा गैरप्रकार केल्याचे आढळून आले. याप्रकरणी त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिस उपनिरीक्षक सतीश भोले यांनी आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०६, ३१६(२), ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.