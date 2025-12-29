नागपूर

Nagpur Crime: 'नागपुरात डिलिव्हरी बॉयकडून २२.३४ लाखांचा अपहार'; महागडे पार्सल लंपास, अकरा जणांविरुद्ध गुन्हा..

Police investigation into Nagpur Delivery fraud: डिलिव्हरी बॉयकडून २२ लाखांचा अपहार; नागपुरात ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखलhi
Big Delivery Scam in Nagpur: Expensive Parcels Stolen, FIR Registered

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: ऑनलाइन डिलिव्हरी क्षेत्रातील नामांकित ‘इंस्टाकार्ट’ कंपनीतील डिलिव्हरी बॉय असलेल्या ११ जणांनी पार्सलमधील महागड्या वस्तू परस्पर काढून घेत, २२ लाख ३४ हजार ९६३ रुपयांचा अपहार केला. हा अपहार नागपूर कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने केल्याचे कंपनीच्या ऑडिटमधून पुढे आले आहे. याप्रकरणी पुण्यातील कंपनीचे अधिकारी प्रकाश रतीलाल शहा (वय ६५, रा. पार्षवनगर, पुणे) यांनी राणाप्रतापनगर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून ११ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
scam
district
police investigation
Delivery Boy
Fraud Crime

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com