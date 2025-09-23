Nagpur News: बांधकाम व्यावसायिकाची ३ कोटींनी फसवणूक; टीडीआरच्या नावे उकळले पैसे, चौघांविरोधात गुन्हा दाखल

नागपूर : टीडीआर मिळविण्याचे हक्क बांधकाम व्यावसायिकाला देण्याचे सांगत त्याची तीन कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे प्रकारण समोर आले आहे. याप्रकरणी विशाल प्रेमलाल बाविथले (वय ४०, रा. इंदिरा गांधीनगर, बिनाकी मंगळवारी) यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला. .सुरेंद्र श्रावणलाल वर्मा (वय ५८), जितेंद्र ऊर्फ कुंदन श्रावणलाल वर्मा (वय ४५), मीराबाई श्रावणलाल वर्मा (वय ८२). ऋषी राजेंद्र वर्मा (वय ३४, सर्व रा. प्रेमनगर, ईतवारी) अशी आरोपींची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरेंद्र वर्मा यांनी मौजा बिनाकी येथे २.६९ हेक्टरमध्ये बसलेल्या झोपडपट्टीमुळे त्यांना मोबादला मिळाला नाही अशी बतावणी केली. विशाल यांना या जमिनीच्या मोबदल्याच शासनाकडे पाठपुरावा करू शकत नसल्याचेही ते म्हणाले..त्यामुळे तो टीडीआर मिळविण्याकरिता जमिनीचे सर्व हक्क विशाल यांना देण्याची तयारी दर्शविली. त्यासाठी त्यांनी २०२१ मध्ये त्यांना जमिनीचे कब्जापत्र, मुखत्यारपत्रही करून दिले. त्यासाठी त्यांनी विशाल यांच्याकडून ३ कोटी रुपये घेतले..Phone Scam Sangli : फोन आला, वृद्ध घाबरले; सांगलीच्या दोघांना बेकायदेशीर व्यवहाराची भीती घालून ३७ लाखांना लावला चुना.मात्र, त्यानंतर त्यांनी कुठलेही सहकार्य केले नाही. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचे समजताच त्यांनी आपले पैसे परत मागणे सुरू केले. त्यावर वर्मा कुटुंबियांनी त्यांना जिवे मारण्याची धमकी दिली. त्यामुळे याबाबत तक्रार केल्यावर पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध कलम ३१६(२), ३१८(४), ३५१(२), ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.