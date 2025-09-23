नागपूर

Nagpur News: बांधकाम व्यावसायिकाची ३ कोटींनी फसवणूक; टीडीआरच्या नावे उकळले पैसे, चौघांविरोधात गुन्हा दाखल

Property Fraud: टीडीआर मिळविण्याचे हक्क बांधकाम व्यावसायिकाला देण्याचे सांगत त्याची तीन कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे प्रकारण समोर आले आहे. याप्रकरणी विशाल प्रेमलाल बाविथले यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला.
नागपूर : टीडीआर मिळविण्याचे हक्क बांधकाम व्यावसायिकाला देण्याचे सांगत त्याची तीन कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे प्रकारण समोर आले आहे. याप्रकरणी विशाल प्रेमलाल बाविथले (वय ४०, रा. इंदिरा गांधीनगर, बिनाकी मंगळवारी) यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला.

